シャビ、ラ・リーガの承認後もジョアン・ラポルタがリオネル・メッシのバルセロナ復帰移籍を阻止したと衝撃の新インタビューで主張

シャビはさらに、この一連の騒動がかつてバルサでメッシが最も信頼していたチームメイトの一人だった自身の関係を損なったと明かした。ラポルタによれば、メッシは2021年に契約延長の資金が確保できずクラブを去らざるを得なかった。ラ・マシア出身のアタッカーはカタルーニャ復帰を模索する中で再び心を砕かれ、シャビはその板挟み状態に陥ったようだ。

「メッシと再び話すまでに時間がかかったか？ そうだ。彼は俺があの計画の一員だと思っていたからだ。レオとの関係に大きな影響を与えたが、今はまた良好だ」とシャビは語った。「彼は今それを理解している。だが一時期は彼と連絡が取れなかった。残念なことだったが、それは責任者たちのせいだ」

メッシの復帰可能性についてシャビは続けた。「レオ・メッシがバルセロナに戻らないのは、単にラポルタが望んでいないからだ。リーガやホルヘ・メッシの金銭要求が理由ではない。それは全て嘘だ。クラブが彼を雇う余裕がないと、ラポルタが自身の陣営に伝えているのだ」

ラポルタは現在、ビクトル・フォントとマルク・シリアを相手に、バルセロナ会長選に3度目の立候補を果たしている。