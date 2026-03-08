Getty/GOAL
シャビ、ラ・リーガの承認後もジョアン・ラポルタがリオネル・メッシのバルセロナ復帰移籍を阻止したと衝撃の新インタビューで主張
メッシ、バルサでの『ラストダンス』を否定
バルセロナ会長選挙のわずか1週間前、ラ・バンガルディア紙との衝撃的なインタビューで、シャビは監督在任期間に関する一連の爆弾発言を投下した。2024年5月に解任されたこの伝説的ミッドフィルダーは、メッシの契約が2023年初頭に事実上最終段階にあったと主張している。
シャビは、スーパースターがカタールでのアルゼンチン代表のワールドカップ優勝後、カタルーニャへの復帰を熱望していたことを明かした。彼はメッシの父親であるホルヘに、「ジョーダンのように最後のダンスを踊ろう」と、魔法のようなフィナーレとしてこの話を持ちかけたほどだった。結局、この契約は破談となり、その夏、パリ・サンジェルマンとの契約満了とともに、このフォワードは代わりにMLSのインター・マイアミへ移籍することになった。
彼は戦争を起こそうとしていた
シャビはこう語った。「会長はそこでも真実を語っていない。レオ（メッシ）は契約していたんだ。2023年1月、ワールドカップ優勝後に連絡を取り、彼は復帰に興奮していると伝えてきた。その気持ちは伝わってきた。3月まで話し合いを続け、私はこう伝えた。『了解だ。君がOKを出したら会長に伝える。サッカー的な観点から見て良い移籍だと判断しているから』と」 ところがその後どうなったか？会長がレオの父親と契約交渉を始め、我々はリーガの承認も得ていたのに、全てを台無しにしたのは会長だ。理由は説明したのか？ラポルタはこう言った——引用する——『レオが戻ってきたら、彼と全面戦争になる。それは許せない』と。すると突然、レオは電話に出なくなった。向こうから『実現不可能だ』と伝えられていたからだ。 そこで私は彼の父親に電話し『これはありえない、ホルヘ』と言うと、彼は『会長と話せ』と返した。私は主張した——レオとは5ヶ月間話し合い、合意は成立していた。彼のサッカー能力に疑いの余地はなく、財政面でもモンジュイックに移転し実行する予定だったと」
シャビとメッシの関係が悪化した
シャビはさらに、この一連の騒動がかつてバルサでメッシが最も信頼していたチームメイトの一人だった自身の関係を損なったと明かした。ラポルタによれば、メッシは2021年に契約延長の資金が確保できずクラブを去らざるを得なかった。ラ・マシア出身のアタッカーはカタルーニャ復帰を模索する中で再び心を砕かれ、シャビはその板挟み状態に陥ったようだ。
「メッシと再び話すまでに時間がかかったか？ そうだ。彼は俺があの計画の一員だと思っていたからだ。レオとの関係に大きな影響を与えたが、今はまた良好だ」とシャビは語った。「彼は今それを理解している。だが一時期は彼と連絡が取れなかった。残念なことだったが、それは責任者たちのせいだ」
メッシの復帰可能性についてシャビは続けた。「レオ・メッシがバルセロナに戻らないのは、単にラポルタが望んでいないからだ。リーガやホルヘ・メッシの金銭要求が理由ではない。それは全て嘘だ。クラブが彼を雇う余裕がないと、ラポルタが自身の陣営に伝えているのだ」
ラポルタは現在、ビクトル・フォントとマルク・シリアを相手に、バルセロナ会長選に3度目の立候補を果たしている。
裏方の人物たちに裏切られる
シャビはまた、ラポルタがバルサ監督としての最後の数ヶ月間に自分を欺いたと主張し、クラブの真の黒幕は会長の顧問であるアレハンドロ・エチェバリアだったと述べた。 「彼はこう言ったんだ。引用するよ：『シャビ、君抜きでチームは考えられない。君抜きで新カンプ・ノウも考えられない。君が監督としていないクラブ創立125周年も考えられない』と。そして、私はまだやる気があったし、才能ある若手世代が台頭する中でチームの素晴らしい未来を見据えていたから、自分にはできると思ったんだ」とシャビは語った。
「彼のおかげでバルサと契約したのに、結局は裏切られた。なぜか？ 会長より上の存在だと思う人物、アレハンドロ・エチェバリアの影響で、真実を告げずに監督を解任したからだ。つまり、私を監督から解任したのはアレハンドロだ。これがバルサの実態だ。実質的にアレハンドロ・エチェバリアが運営している」
