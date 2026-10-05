シャビはデ・ヨングのコンディションについて強い楽観論を示し、このMFが来たる11月の代表ウィークでオランダ代表としてプレーできる可能性があるとの見方を示した。元アヤックスのスターはワールドカップ以降戦列を離れているが、シウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールのピッチに最近戻ったことは、クラブと代表の双方にとって大きな後押しとなっている。

セルビアに2-1で勝利した後、メディア対応したシャビは、主力選手たちがまもなく起用可能になると見込んでいることを明確にした。『11月には、現在負傷している選手たちも起用できればと願っている』と同監督は説明。『フレンキーは非常に重要な存在だ。彼には大きな信頼を寄せている。トッププレーヤーだが、回復の様子を見守ろう』と語った。