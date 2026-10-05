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シャビ、バルセロナMFフレンキー・デ・ヨングのトレーニング再開でオランダ代表復帰に含み
デ・ヨングの回復に前向きな兆候
シャビはデ・ヨングのコンディションについて強い楽観論を示し、このMFが来たる11月の代表ウィークでオランダ代表としてプレーできる可能性があるとの見方を示した。元アヤックスのスターはワールドカップ以降戦列を離れているが、シウタ・エスポルティバ・ジョアン・ガンペールのピッチに最近戻ったことは、クラブと代表の双方にとって大きな後押しとなっている。
セルビアに2-1で勝利した後、メディア対応したシャビは、主力選手たちがまもなく起用可能になると見込んでいることを明確にした。『11月には、現在負傷している選手たちも起用できればと願っている』と同監督は説明。『フレンキーは非常に重要な存在だ。彼には大きな信頼を寄せている。トッププレーヤーだが、回復の様子を見守ろう』と語った。
- AFP
ネーションズリーグの戦いを進める中で
中盤の大黒柱を欠きながらも、オランダ代表は直近のUEFAネーションズリーグで粘り強さを示してきた。セルビア戦での勝利は節目の夜となり、主将フィルジル・ファン・ダイクは代表通算100試合出場を達成した。リヴァプールDFが率いた最終ラインは無失点試合の少なさをめぐって批判を受けてきたが、この結果によってチームは新体制の下、4試合を終えてなお無敗を維持している。
直近の代表ウィークでは、ドイツ戦とギリシャ戦の引き分けを含む結果が並び、オランダはグループ首位タイにつけている。結果自体は満足できるものではあるが、デ・ヨングがもたらす戦術的な流動性こそ、機能するチームを支配的な力へと変えるために欠けている要素とみられている。スタッフはトゥーン・コープマイネルスやタイアニ・ラインデルスを含むさまざまな選手起用を試してきたが、次の連戦に向けた最大の目標は依然としてデ・ヨングの復帰である。
ジョシュア・ザークツィーの影響と台頭する才能
デ・ヨング不在の中でも、オランダは他の選手たちが台頭し、競争力を維持している。直近のセルビア戦ではジョシュア・ザークツィーがヒーローとなり、途中出場から決勝点を挙げた。マンチェスター・ユナイテッドのストライカーにとっては大きな瞬間であり、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦での得点に続く代表2ゴール目となった。その冷静なフィニッシュは、中盤が完全な戦力を取り戻すのを待つチームにおいて、オランダの攻撃陣の層の厚さが増していることを示した。
指揮官は積極的なターンオーバーをためらわず、直近の勝利で際立った活躍を見せたクライセンシオ・サマーフィルのような若い才能にも出場機会を与えている。
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11月の代表ウインドーを見据えて
焦点は今後数週間、バルセロナから出てくるメディカルレポートに移る。デ・ヨングは最近になって軽めのトレーニングを再開しており、オランダのメディカルスタッフはスペイン側の対応チームと緊密に連絡を取る見込みだ。狙いは、オランダがネーションズリーグのグループ首位固めを目指す国際試合の高強度な環境に再び送り出される前に、彼が十分な試合勘を取り戻すことにある。
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