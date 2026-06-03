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シャビ・シモンズ、SNS投稿でトッテナム移籍を示唆
サイモンズがサヴィーニョとの再会説に拍車をかける
サイモンズは最近のインスタグラム投稿で、サヴィーニョが今夏トッテナム加入候補の上位にいることを示唆した。2人はPSVでチームメイトだった。スパーズが攻撃陣を補強する中、サイモンズのSNS活動は、出番の少ないマンCのサヴィーニョ獲得が加速していることを示している。
このブラジル人ウインガーは、2025-26シーズンのプレミアリーグ終了後にエティハド・スタジアムで不要と見なされている。昨年2031年までの長期契約延長にサインしたものの、先日退任したペップ・グアルディオラ監督の下でレギュラーを確保できず、クラブでの居場所を失った。
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マンチェスター・シティとの交渉が進んでいる
降格を回避したばかりのトッテナムは、チーム再構築へ即座に動き出した。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、サヴィーニョの獲得交渉が進行中で、クラブは今夏3人目の補強として合意を目指している。
マンチェスター・シティは6000万ポンド程度の価値があると見込んでおり、昨夏は北ロンドンへの移籍を阻止したが、アントワーヌ・セメニョの台頭とエンツォ・マレスカ新監督の下でチームを刷新したいという意向から、今回は適切な価格であれば売却を容認する姿勢を示している。サヴィーニョ自身もレギュラーとしての出場機会を求めて移籍に同意したと伝えられる。
トッテナムにとって重要な夏
降格圏から2ポイント差でシーズンを終えたトッテナムは、競争力のあるチーム作りが急務だ。主力を次々と失った昨年を踏まえ、クラブは残留争いを繰り返さない決意だ。その鍵と目されるのがサヴィーニョで、最終ラインに欠けていたスピードと華をもたらすと期待される。
ロマーノはXで「2週間前報じた通り、サヴィーニョのトッテナム移籍交渉は順調。本人は移籍を希望。シティも好条件なら放出に前向きで、合意は間近」と伝えた。
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サヴィーニョ退団後のシティの計画
この移籍が成立すれば、マンチェスター・シティのディレクター、ウーゴ・ヴィアナはすぐに後任探しに動く見込みだ。1月にボーンマスから加入したセメニョはすでにその価値を示しているが、オマル・マルムシュがスペインへ移籍すれば攻撃陣に穴が開く。
一方、トッテナムはサヴィーニョの獲得にとどまらない。来季に向けてマルコス・セネシとアンディ・ロバートソンをフリーで迎え、基盤を固めた。シモンズのSNS投稿が示唆するように、6000万ポンドのブラジル人ウインガーの加入が次の一手となる可能性がある。