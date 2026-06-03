シャビ・シモンズ、SNS投稿でトッテナム移籍を示唆

サイモンズは最近のインスタグラム投稿で、サヴィーニョが今夏トッテナム加入候補の上位にいることを示唆した。2人はPSVでチームメイトだった。スパーズが攻撃陣を補強する中、サイモンズのSNS活動は、出番の少ないマンCのサヴィーニョ獲得が加速していることを示している。

このブラジル人ウインガーは、2025-26シーズンのプレミアリーグ終了後にエティハド・スタジアムで不要と見なされている。昨年2031年までの長期契約延長にサインしたものの、先日退任したペップ・グアルディオラ監督の下でレギュラーを確保できず、クラブでの居場所を失った。







