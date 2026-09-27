オランダ代表を率いるシャビ体制の幕開けは、週前半に行われたドイツ戦での1-1の引き分けという、期待を抱かせつつもややもどかしさの残る結果となっていた。ベオグラードへ乗り込むにあたり、元バルセロナ監督は、自身の体制を本格的に軌道に乗せるにはインパクトのある結果が必要だと理解していた。厳しい1年を立て直したいセルビア代表との一戦で、アウェーのオランダは立ち上がりからプレッシャーを受け、セルゲイ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの危険なシュートがわずかに枠を外れる場面もあった。

均衡が破れたのは前半半ばだった。セルビア最終ラインの規律を欠いた対応がきっかけとなった。アレクサ・テルジッチがペナルティーエリア内でクリセンシオ・サマーフィルを不当に倒したと判定され、主審はPKを宣告。メックス・メーアディンクがキッカーを務めると、GKヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチはコースを読んだものの、シュートは威力、コースともに十分で、ネットを揺らした。