暫定監督のカルム・マクファーレン率いるチェルシーは、土曜日のFAカップ決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れた。アントワーヌ・セメニョが決勝点を挙げ、試合後マクファーレンは「互角の試合だった。両チームとも流れを握る時間帯があった」と審判の判定に不満を示した。この結果を受け、アロンソ監督の就任が濃厚と報じられている。 両チームとも素晴らしい。シティの成果には敬意を表し、まずは祝福したい」

PKの判定については「難しい判断だったが、ジョレル・ハトとクサノフの接触はPKだった。ジョレルが前に出て背後からぶつかられた。ピッチの他の場所ならファウルだ」と語った。 先週のリヴァプール戦でジョアン・ペドロと[ジェレミー]・フリンポンに起きたケースと非常に似ています。その時もペナルティだと言いました。認められることもあれば、認められないこともあります。」



