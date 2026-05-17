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シャビ・アロンソ、SNS投稿でチェルシー監督就任を示唆
SNSの投稿がチェルシーファンを沸かせている
アロンソは日曜の朝、公式Xに「チェルシー監督就任目前」と投稿し、事実上移籍を明かした。元バイエル・レバークーゼンとレアル・マドリードの監督は、スペイン紙『マルカ』の報道リンクを添えていた。
この投稿は後に削除されたが、チェルシーと44歳指揮官との合意が既定路線との憶測が流れていた。4月にリアム・ローゼニオールが解任されて以来、後任を探してきたチェルシー。アロンソのSNS投稿は、その長期にわたる検索が終了したことを事実上裏付けた。
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長期契約で合意に達した
土曜の夕方、チェルシーが最優先候補の監督と4年契約で合意と報じられた。このスペイン人監督は先週ロンドンでクラブ幹部と会談し、厳しいシーズンを終えたチームの再建を受け入れたという。
アロンソは1月にレアル・マドリードを7か月で退任し、その後フリーだった。在任34試合で24勝を挙げたが、ペレス会長は交代を決断。それでもドイツでの実績が評価され、欧州での評価は依然として高い。
ブンデスリーガでの成功とマドリードでの記録
スペインの首都で指揮を執る前、アロンソはレバークーゼンで現代サッカー史に残る驚異的なシーズンを過ごした。2023-24シーズン、彼はこのドイツのチームを無敗でブンデスリーガ優勝に導き、DFBポカールも制し、ヨーロッパリーグ決勝へ進出した。この実績が、チェルシーのオーナー陣に彼こそ適任だと確信させた。 レアル・マドリードでも突然の退任ながら24勝を挙げ、ラ・リーガの優勝争いとチャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出に貢献した。チェルシー首脳陣は、8シーズン続く国内タイトル獲得の空白を埋めるため、その勝利へのメンタリティに期待している。
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スタンフォード・ブリッジでの暫定期間が終了
暫定監督のカルム・マクファーレン率いるチェルシーは、土曜日のFAカップ決勝でマンチェスター・シティに0-1で敗れた。アントワーヌ・セメニョが決勝点を挙げ、試合後マクファーレンは「互角の試合だった。両チームとも流れを握る時間帯があった」と審判の判定に不満を示した。この結果を受け、アロンソ監督の就任が濃厚と報じられている。 両チームとも素晴らしい。シティの成果には敬意を表し、まずは祝福したい」
PKの判定については「難しい判断だったが、ジョレル・ハトとクサノフの接触はPKだった。ジョレルが前に出て背後からぶつかられた。ピッチの他の場所ならファウルだ」と語った。 先週のリヴァプール戦でジョアン・ペドロと[ジェレミー]・フリンポンに起きたケースと非常に似ています。その時もペナルティだと言いました。認められることもあれば、認められないこともあります。」