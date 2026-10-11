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シャビ・アロンソ、ボーンマスを5発で粉砕した後にチェルシーのセンセーション、モーガン・ロジャーズを絶賛
アロンソ、「完璧な」ロジャーズを称賛
アロンソは、ボーンマスに5-1で圧勝した試合でのロジャーズの最新のゴール量産ぶりを受け、このFWへの賛辞を隠さなかった。夏の移籍市場でアストン・ヴィラから加入した24歳は、スタンフォード・ブリッジで率いるスペイン人指揮官の新生チームにおいて、瞬く間に欠かせない存在としての地位を築いている。注目度の高い移籍によるプレッシャーがありながらも、ロジャーズは成熟度の高さと技術的クオリティーを示しており、チームへの序盤の貢献は指揮官に強い印象を与えている。
指揮官は、この選手のフィジカル面の特長が現代サッカーの要求に完璧に適しており、パワーと賢さの両方でDFを圧倒できると強調した。「いや、［彼の好調が驚きかというと］驚きではない。なぜなら彼は若く、フレッシュで、強く、そして速いからだ。彼は非常に完成度の高い現代的なフットボール選手だ」とアロンソは説明した。
- AFP
スタンフォード・ブリッジで絆を築く
ロジャーズは、フィジカルとテクニックの強さに加え、チェルシーのドレッシングルームにどれだけ早く溶け込んだかという点でも称賛を集めている。これほどの格を持つクラブへの移籍には、しばしば長い適応期間が伴うものだが、元ヴィラのこの選手はその段階を完全に飛ばしたように見える。コール・パーマーのような創造性豊かな選手たちとの関係は今季のハイライトの一つとなっており、チェルシーにダイナミックで予測不能な攻撃の脅威をもたらした。その勢いをボーンマスはまったく抑え込めなかった。
「彼は試合に出られる状態を高いレベルで維持しているし、これは非常に重要だ」と、アロンソはFWの即時適応について語る中で続けた。「彼はフレッシュに見えるし、サッカーを楽しんでいる。素晴らしい人物で、チームメートとも、周囲の誰とでも非常にうまくつながれているからだ。チームとクラブに大きな影響を与えている」
持久力とタフさが際立つ
ロジャーズは直近のゴール以前にも、フラム、アーセナル、ハル・シティ相手に得点を記録しており、攻撃の最終局面で多才な脅威であることを証明している。4ゴールに加え、わずか8試合の出場で4アシストも記録しており、プレミアリーグで今夏加入した選手の中でも屈指の生産性を誇る存在であることが浮き彫りになっている。
ロジャーズのインパクトをさらに際立たせているのは、この12カ月間でこなしてきた膨大な試合数である。このアタッカーは今夏のワールドカップでイングランド代表の3位フィニッシュに大きく貢献しており、その結果としてプレシーズンの休養期間は大幅に短縮された。それでも、この休養不足を感じさせる様子はなく、今季ここまでのプレミアリーグ全試合で高い強度を維持している。
統計によれば、ロジャーズは昨季開幕以降、クラブと代表を合わせて70試合以上に出場しており、これは経験豊富なベテランでさえ試される負荷だ。しかし、そのフィジカル面での耐久力は、順位表を上がろうとするチェルシーにとって大きな武器となっている。アロンソは、この選手が毎週のように継続して起用可能な状態を保てる能力は、試合日にピッチ上で示す技術的な成果と同じくらい重要だと指摘した。
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アロンソの下で明るい未来
ボーンマスに5-1で勝利した一戦は、チェルシーにとって強い意思表示となった。その中心にいたのが、あらゆるポジティブなプレーに絡んだロジャースである。屈強なフィジカルと繊細な足元の技術を兼ね備えることで、彼はアロンソが自身のプロジェクトの軸として築き上げたいと考えるタイプの選手となった。シーズンが進むにつれ、負担の大きさを踏まえればロジャースの出場時間の管理は極めて重要になるが、現時点ではチェルシーが今夏の投資の恩恵を受けている。すでに4ゴール4アシストを記録している24歳は、キャリア最高のシーズンに向けて順調に歩みを進めている。
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