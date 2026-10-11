ロジャーズは直近のゴール以前にも、フラム、アーセナル、ハル・シティ相手に得点を記録しており、攻撃の最終局面で多才な脅威であることを証明している。4ゴールに加え、わずか8試合の出場で4アシストも記録しており、プレミアリーグで今夏加入した選手の中でも屈指の生産性を誇る存在であることが浮き彫りになっている。

ロジャーズのインパクトをさらに際立たせているのは、この12カ月間でこなしてきた膨大な試合数である。このアタッカーは今夏のワールドカップでイングランド代表の3位フィニッシュに大きく貢献しており、その結果としてプレシーズンの休養期間は大幅に短縮された。それでも、この休養不足を感じさせる様子はなく、今季ここまでのプレミアリーグ全試合で高い強度を維持している。

統計によれば、ロジャーズは昨季開幕以降、クラブと代表を合わせて70試合以上に出場しており、これは経験豊富なベテランでさえ試される負荷だ。しかし、そのフィジカル面での耐久力は、順位表を上がろうとするチェルシーにとって大きな武器となっている。アロンソは、この選手が毎週のように継続して起用可能な状態を保てる能力は、試合日にピッチ上で示す技術的な成果と同じくらい重要だと指摘した。