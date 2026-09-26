この知らせは、すでにベルギー代表帯同中に太ももの問題でGKマイク・ペンダースが離脱しているチェルシーにとって、厳しい期間にさらに追い打ちをかけるものとなった。

さらに、トーマス・トゥヘルはコール・パーマーについて失望を示した。パーマーは負傷に特化したトレーニング計画に従うため、イングランドA代表から離脱していた。

トゥヘルは次のように説明している。「私の理解では、彼は不快感と痛みを抱えながらプレーしており、不快感と痛みを抱えたままでは最高レベルで戦うことはできない。だからこそ彼は離脱し、我々に伝えたし、チェルシーも我々に伝えた。間違いなくね。これは失われた機会だ。彼はあまりに多くの機会を逃している。私はそのことで彼を責めはしない。ただ、それが事実だ」