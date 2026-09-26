AFP
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シャビ・アロンソ、チェルシーの負傷者が8人に増え深刻な選手起用危機に直面
ギッテンス、代表活動中に足首を負傷
ギッテンスは金曜夜、2027年欧州選手権予選でモリニューでカザフスタンと対戦したリー・カーズリー率いるチームの先発に名を連ねた。しかし、試合は劇的な4-2の勝利となった一方で、このアタッカーは前半終了6分前に交代となり、タイリーク・ジョージに代わった。
『The Sun』の報道によれば、カーズリーはギッテンスが直ちにメディカルチェックを受けるためチェルシーに戻ると認めた。カーズリーは「ジェイミーは足首を蹴られた。私たちは決してリスクを取らない。彼らの年齢を考えれば、状態を見るためにキャンプに残すことは決してない。彼は戻る」と語った。
- Getty
トゥヘル、パーマー不在に不満を口にする
この知らせは、すでにベルギー代表帯同中に太ももの問題でGKマイク・ペンダースが離脱しているチェルシーにとって、厳しい期間にさらに追い打ちをかけるものとなった。
さらに、トーマス・トゥヘルはコール・パーマーについて失望を示した。パーマーは負傷に特化したトレーニング計画に従うため、イングランドA代表から離脱していた。
トゥヘルは次のように説明している。「私の理解では、彼は不快感と痛みを抱えながらプレーしており、不快感と痛みを抱えたままでは最高レベルで戦うことはできない。だからこそ彼は離脱し、我々に伝えたし、チェルシーも我々に伝えた。間違いなくね。これは失われた機会だ。彼はあまりに多くの機会を逃している。私はそのことで彼を責めはしない。ただ、それが事実だ」
アロンソ、スタンフォード・ブリッジで深刻化する負傷危機に直面
トゥヘルはさらにこう付け加えた。「彼は負傷であまりにも多くの活動を欠席している。私は自分のチームの中で実際に見て、確認したものだけを頼りにしたい。そのためには合宿に参加していなければならない。合宿にいなければ、アピールする次の段階には進めない。なぜなら、それは実際に私と一緒にピッチに立っている時にしかできないからだ。だからこそ、これは逃した機会だった」
一方、ロンドンに戻れば、チェルシーでも他に数人の主力選手が戦列を離れている。アロンソは現在、ジョアン・ペドロ、リース・ジェームズ、モイセス・カイセド、マルコ・パレストラ、エマニュエル・エメガを欠いている。ボルシア・ドルトムントから5150万ポンドで移籍してきたギッテンスも、負傷によって大きく調整を狂わされている。
- Getty Images Sport
チェルシーの次の一手は？
チェルシーは今後、負傷者が増える中でアロンソ監督が対応を迫られるなか、ギッテンスの検査結果を不安を抱えながら待つことになる。チェルシーは過酷な10月の日程を控えており、10月10日のボーンマス戦でスタート。その後は10月17日にエヴァートン、10月24日にトッテナムと対戦し、10月28日にはキャピタル・ワン・カップでリヴァプールと激突。さらに10月31日にはマンチェスター・ユナイテッドとの厳しいアウェー戦が待っている。
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