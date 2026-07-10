シャビ・アロンソ、チェルシーの可能性に「本当にワクワクしている」 新監督は「良いことが起こるだろう」と約束

指揮を執って初めて公に語った元レアル・マドリード監督は、チームに新たな勝利の文化を根付かせるには努力と献身が不可欠だと強調した。アロンソは「何も惜しむことはない。すべてはチームのためだ。努力は必須だ。我々はそうした文化を築き、ここコバムでの日々の取り組みから始める」と語った。

また、魅力的なサッカーを実践する上で、現在の選手たちから大きなモチベーションを得ていることも明かした。元MFの彼は「チームと選手層の潜在能力にワクワクしている。彼らと共に働き、サッカーの理念を築き、スタジアムに興奮をもたらし、ファンとつながれることを楽しみにしている」と語った。

「素晴らしい気分ですが、大きな名誉でもあります。数十年にわたり成功を収めてきた世界屈指のクラブの一員となり、この挑戦を楽しみにしています。」