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シャビ・アロンソ、チェルシーの可能性に「本当にワクワクしている」 新監督は「良いことが起こるだろう」と約束
アロンソ、チェルシー新プロジェクト始動
チェルシーはスタンフォード・ブリッジで4年契約を結んだアロンソ監督の下、新時代を迎えた。 2025-26シーズンはプレミアリーグ10位にとどまり欧州大会出場を逃したクラブは、ブルーコの要請で長期プロジェクトを託した。アロンソは木曜日、コバムに選手を集め、栄光を取り戻す厳しいプレシーズンプログラムを開始した。
- Getty Images
戦術家は文化の変革を要求している
指揮を執って初めて公に語った元レアル・マドリード監督は、チームに新たな勝利の文化を根付かせるには努力と献身が不可欠だと強調した。アロンソは「何も惜しむことはない。すべてはチームのためだ。努力は必須だ。我々はそうした文化を築き、ここコバムでの日々の取り組みから始める」と語った。
また、魅力的なサッカーを実践する上で、現在の選手たちから大きなモチベーションを得ていることも明かした。元MFの彼は「チームと選手層の潜在能力にワクワクしている。彼らと共に働き、サッカーの理念を築き、スタジアムに興奮をもたらし、ファンとつながれることを楽しみにしている」と語った。
「素晴らしい気分ですが、大きな名誉でもあります。数十年にわたり成功を収めてきた世界屈指のクラブの一員となり、この挑戦を楽しみにしています。」
スタンフォード・ブリッジとの再会
ここ数シーズン、オーナーへの不満からスタンフォード・ブリッジの熱気が低下していることを認識しているアロンソは、その調和を取り戻すと約束した。彼は、ピッチ上のチームとファンに強い絆と相乗効果がなければ長期的な成功は得られないと信じている。
「このスタジアムのエネルギーは知っている。全員で力を合わせ、再び絆をつくりたい」と語った。
さらにファンへ直接メッセージを送った。「団結すれば良いことが起こるという信念を共有したい。エネルギーは自分たちで生み出し、力を合わせれば今後数年間で大きな成果を挙げられる」
また、プレミアリーグへの移籍は絶好のタイミングだったとも語る。「ドイツとスペインで経験を積み、今が最適だと感じた。ずっとプレミアでプレーしたかったので、最高の機会と手応えを感じている。プレミアは刺激的だ。」
- AFP
アロンソを待ち受けるおなじみのライバル
アロンソは8月24日（月）、2026-27プレミアリーグ開幕戦でチェルシーを率い、ウェスト・ロンドン・ダービーのフルハム戦に挑む。 舞台はクレイヴン・コテージ。ここでアルベロアと再会する。アルベロアもまた、フルハムの新監督に就任したばかりだ。2人のスペイン人指揮官にとって、この一戦が公式戦デビューとなる。
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