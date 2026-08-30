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シャビ・アロンソ、チェルシーのブライトン戦劇的勝利後にモイセス・カイセドの負傷について懸念される最新情報を提供
スタンフォード・ブリッジで混乱が発生
『football.london』によれば、チェルシーが日曜日にブライトンを相手に4-3の見応えある勝利を収めた後、シャビ・アロンソがモイセス・カイセドの状態について説明した。
チェルシーの指揮官は、ロメオ・ラヴィア、ペドロ・ネト、ジョアン・ペドロの得点でチームが3点のリードを奪う展開を見届けたが、その後はアウェーのブライトンが粘り強い反撃を見せた。
点差が縮まり、チームに安定感が必要となる中、アロンソは残り30分でカイセドを中盤に投入した。しかし、カイセドはわずか13分間しかプレーできず、最終的にはメディカルスタッフが介入してピッチの外へと助け出すことになった。
- AFP
負傷による後退の理由を説明
バレンティン・バルコは、トンネルへそのまま下がったカイセドに代わって即座に投入された。早い時間帯での交代は深刻な問題への不安を呼んだが、アロンソはすぐに、カイセドが試合前から抱えていた打撲を悪化させただけだと明かした。MFは金曜日にコブハムでのトレーニングに復帰していたが、最終的にはこの激しい一戦のフィジカル面の要求に対応しきれなかった。この状況について、アロンソは「前回以上ではなかった。彼は慎重だった。本人の感覚はベストではなかった。新たなものではなかった」と述べた。
コール・パーマーが勝ち点を救う
交代策による戦術的な混乱がありながらも、チェルシーは試合終盤の難しい時間帯を切り抜けた。ペドロの不用意なオウンゴールでブライトンが再び試合に戻り、ゴールでデビューを飾ったエミリアーノ・マルティネスには大きなプレッシャーがかかっていた。アウェーのブライトンがホームのチェルシーにとって屈辱的な失速を招きかねない気配を強める中、コール・パーマーが自ら局面を打開した。パーマーは中盤を真っすぐ持ち上がると、バルト・フェルブルッヘンの脇を抜く見事なカーブシュートを沈めて4点目を記録。これにより、パスカル・グロスのアディショナルタイムのヘディング弾は慰めの1点にとどまった。
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次に何が起こるのか？
チェルシーは次のプレミアリーグ戦に向け、守備の脆さを引きずっている時間はほとんどない。メディカルスタッフは今後数日でカイセドを評価し、出場可能かどうかを判断する見通しだ。一方、アロンソは移籍市場の締め切りを待つ間、最終ラインをどう引き締めるか決断を迫られている。なお、エンソ・フェルナンデスには依然として移籍の可能性が強く取り沙汰されている。
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