『football.london』によれば、チェルシーが日曜日にブライトンを相手に4-3の見応えある勝利を収めた後、シャビ・アロンソがモイセス・カイセドの状態について説明した。

チェルシーの指揮官は、ロメオ・ラヴィア、ペドロ・ネト、ジョアン・ペドロの得点でチームが3点のリードを奪う展開を見届けたが、その後はアウェーのブライトンが粘り強い反撃を見せた。

点差が縮まり、チームに安定感が必要となる中、アロンソは残り30分でカイセドを中盤に投入した。しかし、カイセドはわずか13分間しかプレーできず、最終的にはメディカルスタッフが介入してピッチの外へと助け出すことになった。