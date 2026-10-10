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シャビ・アロンソ、ジョーダン・ヘンダーソンのエリートメンタリティーを称賛 チェルシーにおけるベテランMFの構想を明かす
アロンソ、ヘンダーソンの「エリート」級の仕事への姿勢を称賛
アロンソはヘンダーソンを名指しで高く評価し、ブルーズで待望のデビューを果たしたベテランMFの「素晴らしい人間性」と卓越した献身性を称賛した。その後の試合間隔が空く期間にも休養を取るのではなく、ヘンダーソンはトレーニングピッチで懸命に汗を流していたという。アロンソは、このMFが追加の休暇を自ら断り、新たなチームメートに順応し、自身の厳しい戦術システムにいち早く適応することを望んでいたと明かした。
ボーンマス戦を前にメディア対応したアロンソは、このベテランの仕事への姿勢と、すぐに貢献したいという意欲に満足感を示した。「彼は多くの休みを望まなかった」とスペイン人指揮官は語った。「本人にとって重要だったのは、プレシーズンと最初の数試合を欠場したあと、ピッチに戻ってきた感覚を得ること、腕の状態がどうかを感じること、そして自信を持つことだった」
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鋭さよりも強度
試合勘の不足はあったものの、ヘンダーソンのスタミナは際立っていた。ブレントフォード戦ではフル出場を果たし、指揮官はこれがチェルシーでのキャリアの起爆剤になると見ている。チェルシーを率いるアロンソ監督は、特に試合を通じてこれほど高いテンポと強度を維持しながら、ヘンダーソンが最初のフル出場の時間を積めたことの重要性を強調した。
「ピッチで最初の出場時間をこじ開けることが重要だった。あのテンポ、あの強度で90分プレーできたのは良かったし、ここからさらに良くなっていくと思う」とアロンソ監督は説明した。
ベテランがピッチ内外で示す決定的な影響力
アロンソは、ヘンダーソンがチームの戦術的要求により慣れていくにつれ、ピッチ上での影響力もさらに高まっていくと確信している。戦術面での適合性に加え、指揮官はスカッド内における人格面の重要性も強調し、ヘンダーソンの強い個性とリーグでの豊富な経験を称賛した。ともに過ごす時間が増えたことで、ヘンダーソンはグループへの融合を順調に進め、チームメートとの強い関係を築いている。
「我々には質の面でも、人格の面でも適切な選手が必要だ。ヘンドは素晴らしい個性を持ち、リーグでの豊富な経験もある。彼と過ごす時間が増えたことで、選手たちとうまくつながれるようになっている」と指揮官は付け加えた。
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チェルシーにとって価値ある補強
2025-26シーズンにブレントフォードで34試合に出場するなど印象的な活躍を見せ、今夏にフリー移籍でチェルシー加入を果たしたイングランド代表のヘンダーソンは、スタンフォード・ブリッジに豊富な経験をもたらす。その輝かしいキャリアでは、イングランド国内外で何百試合もの国内戦に出場しており、トップレベルで実績ある競争者としての地位を確立している。
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