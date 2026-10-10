アロンソはヘンダーソンを名指しで高く評価し、ブルーズで待望のデビューを果たしたベテランMFの「素晴らしい人間性」と卓越した献身性を称賛した。その後の試合間隔が空く期間にも休養を取るのではなく、ヘンダーソンはトレーニングピッチで懸命に汗を流していたという。アロンソは、このMFが追加の休暇を自ら断り、新たなチームメートに順応し、自身の厳しい戦術システムにいち早く適応することを望んでいたと明かした。

ボーンマス戦を前にメディア対応したアロンソは、このベテランの仕事への姿勢と、すぐに貢献したいという意欲に満足感を示した。「彼は多くの休みを望まなかった」とスペイン人指揮官は語った。「本人にとって重要だったのは、プレシーズンと最初の数試合を欠場したあと、ピッチに戻ってきた感覚を得ること、腕の状態がどうかを感じること、そして自信を持つことだった」