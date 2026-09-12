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シャビ・アロンソ、ジョアン・ペドロはアーリング・ハーランド級だと主張 チェルシー指揮官はストライカーをカリム・ベンゼマになぞらえる
シーズン開幕から記録破りのスタート
ペドロの成長に対する評価は金曜日、8月の月間最優秀選手に選出されたことで正式なものとなった。チームメートのコール・パーマーとの激しい争いを制して受賞したこのトロフィーは、FWにとって大きな節目となる。今季ここまでの貢献は、チェルシーの序盤の勢いを支える決定的なものだった。開幕から3試合で2得点2アシストを記録し、過去数年には欠けていたかもしれない鋭さを示している。
最近では2034年までの契約を結び、長期的な将来をクラブに託したことで、このブラジル人選手がコブハムで進む新プロジェクトの礎であるという見方は明確になっている。前線に機動力と高度な判断力を求めるアロンソの戦術システムは、ペドロの幅広いスキルセットとフィジカルの強さに完璧に合っているように見える。
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アロンソ、チェルシーのFWをワールドクラスの領域に位置づける
アロンソはペドロ評で一切遠慮せず、このブラジル代表は今やハーランドと同格にあると示唆した。衝撃的なシーズン序盤を受け、アロンソは主力選手が本当にこのノルウェー代表と比較できるのか問われた。ハーランドは昨季、27ゴールでゴールデンブーツを獲得している。
「私はイエスだと言う。プレミアリーグにトップストライカーが何人いるか数えてみれば、ジョアン［ペドロ］は間違いなくそこにいるし、ハーランドももちろんそこにいる。だから私は彼をそのように評価する」とアロンソは説明した。
カリム・ベンゼマとの比較と戦術的柔軟性
ハーランドはしばしばペナルティーエリア内に特化したストライカーと見なされるが、アロンソはペドロの方がより多彩なタイプだと考えており、かつてレアル・マドリーでともにプレーしたバロンドール受賞者カリム・ベンゼマとの共通点を挙げた。ペドロはMF、トップ下、ウイングとしてもプレーしており、複数のエリアで試合に影響を与えられる能力があるため、現代のディフェンスラインにとっては抑えるのが非常に難しい存在だと指摘している。
「多くの面で彼はベンゼマを思い出させる。ボックス内でも優れているし、ボックスの外でも優れている。左側に流れてプレーするのも上手いし、ヘディングも強い。非常に完成度が高く、賢い選手だ」とアロンソは付け加えた。「もちろん、まだ若く、伸ばすべき部分はある。それでも、彼には本当に、本当に傑出した資質が数多くある」
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ブラジル戦での悲しみを乗り越え、前を向く
国内で圧巻のパフォーマンスを見せていたにもかかわらず、ジョアン・ペドロはこの夏、ワールドカップに向けたブラジル代表メンバーからまさかの落選となり、大きな挫折を味わった。しかし、このFWはその失望を糧とし、9月の代表ウインドーで行われるニュージーランド戦とインド戦に向けて再招集を勝ち取った。アロンソは、自身のストライカーに追加のモチベーションを与える必要はなかったと明かしており、その闘志はすでに選手本人の中で燃えていたという。
「彼には十分なモチベーションがあった。彼自身の中にすでに十分なものがあったので、私がそこに踏み込む必要はなかった。本人にとってはつらいことだったが、それはもう過去のことだ。今、我々は彼がうまくやれていること、そしてさらに良くできることに集中している」とチェルシー指揮官は強調した。「彼は素晴らしい。サッカー面だけではなく、人間性や成熟度、向上心も含めてだ。彼には今季、とても明確な目標がある。素晴らしいシーズンを送り、多くのゴールを決めることだ」
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