ペドロの成長に対する評価は金曜日、8月の月間最優秀選手に選出されたことで正式なものとなった。チームメートのコール・パーマーとの激しい争いを制して受賞したこのトロフィーは、FWにとって大きな節目となる。今季ここまでの貢献は、チェルシーの序盤の勢いを支える決定的なものだった。開幕から3試合で2得点2アシストを記録し、過去数年には欠けていたかもしれない鋭さを示している。

最近では2034年までの契約を結び、長期的な将来をクラブに託したことで、このブラジル人選手がコブハムで進む新プロジェクトの礎であるという見方は明確になっている。前線に機動力と高度な判断力を求めるアロンソの戦術システムは、ペドロの幅広いスキルセットとフィジカルの強さに完璧に合っているように見える。