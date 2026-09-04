エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへ移籍したことを受け、チェルシーの中盤はこの夏に大きな変化を遂げた。クラブはアロンソに十分な選択肢を確保するため移籍市場で積極的に動き、バレンティン・バルコとベテランのリーダーであるジョーダン・ヘンダーソンを獲得した。

指揮官は、たとえカイセドが戦列を離れても、プレミアリーグの要求に対応できるだけの戦術的柔軟性をこのスカッドは備えていると考えている。また、現在のロッカールームには若さと経験が融合しており、厳しい連戦を乗り越えるうえでそれが重要になるとの見方を示した。戦術面の選択肢について語ったアロンソは、「［我々には］異なる特長と個性がある」と説明。「バレンティンは若いが、非常に大きなエネルギーを持ってやって来た。ヘンドもいる。彼には落ち着きがあり、メンタリティーがあり、試合で何が起きているかを分かっている。出場時間にはより近づいてきている」と話した。