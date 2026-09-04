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シャビ・アロンソ監督、MFモイセス・カイセドに最新のアクシデント アーセナルとのダービーを前にコンディション不安へ
エクアドル代表スターに負傷懸念
チェルシーは、プレミアリーグ王者との一戦を翌日に控える今週土曜日、カイセドについて土壇場で判断を下す見通しだ。24歳のMFは新シーズンの立ち上がりに苦しんでおり、すでにフラム戦の開幕白星と、週半ばのカラバオカップでのルートン・タウン戦勝利を欠場している。
日曜日のブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦で、チェルシーが4-3で打ち合いを制した試合では68分から途中出場したカイセドだが、ピッチに倒れ込むまでわずか14分しかプレーできなかった。ピッチ上でメディカルスタッフの処置を受け、その後は自力で歩いて退いたものの、この問題が繰り返し起きていることから、コブハムでは懸念が大きくなっている。
- Getty Images Sport
アロンソがコンディションに関する最新情報を提供
金曜日の試合前記者会見に臨んだアロンソは、チェルシーが10位に終わった昨季にもチームにとって重要な存在だった選手の起用可否について問われると、慎重な姿勢を示した。2023年8月にブライトンから加入した24歳のエクアドル代表は、リース・ジェームズに次ぐ副主将を務め、これまでクラブで149試合に出場。今後のダービーを前に、チェルシーの軸として依然欠かせない存在となっている。
この状況について追及されると、アロンソは記者団に対して「明日チェックする。日曜日のメンバーに関する最終決定は明日になる」と語った。元リヴァプール、レアル・マドリーのMFは、メディカルチェックが続く中でサポーターとメディアに辛抱強く見守るよう求め、「私たちは心配する必要はない。明日チェックして、最終決定を下す必要がある」と付け加えた。
中盤の移行期を乗り切る
エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへ移籍したことを受け、チェルシーの中盤はこの夏に大きな変化を遂げた。クラブはアロンソに十分な選択肢を確保するため移籍市場で積極的に動き、バレンティン・バルコとベテランのリーダーであるジョーダン・ヘンダーソンを獲得した。
指揮官は、たとえカイセドが戦列を離れても、プレミアリーグの要求に対応できるだけの戦術的柔軟性をこのスカッドは備えていると考えている。また、現在のロッカールームには若さと経験が融合しており、厳しい連戦を乗り越えるうえでそれが重要になるとの見方を示した。戦術面の選択肢について語ったアロンソは、「［我々には］異なる特長と個性がある」と説明。「バレンティンは若いが、非常に大きなエネルギーを持ってやって来た。ヘンドもいる。彼には落ち着きがあり、メンタリティーがあり、試合で何が起きているかを分かっている。出場時間にはより近づいてきている」と話した。
- AFP
戦術的柔軟性と選手層の厚さ
カイセドが土曜日のフィットネステストに不合格となった場合、アロンソは代替案に目を向ける構えだ。ロンドンのライバル同士は、ともに完璧なスタートを懸けて対戦に臨む。アーセナルとチェルシーはともにプレミアリーグ開幕2試合で勝ち点6を獲得しており、アーセナルはコヴェントリー・シティとアストン・ヴィラに勝利。一方のチェルシーはフラムとブライトンを退けた。
アロンソは、日曜午後に起用可能な選手が誰であっても、自身の戦術プランはチーム内のさまざまな選手によって実行できるとの自信を崩していない。「ロム（ロメオ・ラヴィア）、リース（ジェームズ）もいるし、マロ（グスト）もいる。彼は［中盤で］プレーできる」とアロンソは付け加えた。
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