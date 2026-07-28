アロンソ監督はチェルシーの指揮官として白星スタートを切ったが、そのチームはウェスタン・シドニー・ワンダラーズに6-4で勝利したスリリングな一戦で、厳しい戦いを強いられた。アコー・スタジアムでの慌ただしい攻防では、驚くべきことにリードが5度も入れ替わった。

週末にラグビーの試合が行われた影響で著しく荒れたピッチという条件の中でも、チェルシーはトシン・アダラビオヨ、リアム・デラップ、ダリオ・エスーゴといったトップチームの選手を含む若い先発メンバーを起用した。デビュー戦となったダスタン・サトパエフがチェルシーに序盤のリードをもたらしたが、オーストラリアのホームチームは脆い守備を繰り返し突いて試合を混戦のままにした。