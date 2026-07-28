AFP
翻訳者：
シャビ・アロンソ監督が白星発進、ジョアン・ペドロのハットトリックでチェルシーはウェスタン・シドニー・ワンダラーズとの10得点乱打戦で辛くも面目を保つ
アロンソ、乱戦の勝利発進
アロンソ監督はチェルシーの指揮官として白星スタートを切ったが、そのチームはウェスタン・シドニー・ワンダラーズに6-4で勝利したスリリングな一戦で、厳しい戦いを強いられた。アコー・スタジアムでの慌ただしい攻防では、驚くべきことにリードが5度も入れ替わった。
週末にラグビーの試合が行われた影響で著しく荒れたピッチという条件の中でも、チェルシーはトシン・アダラビオヨ、リアム・デラップ、ダリオ・エスーゴといったトップチームの選手を含む若い先発メンバーを起用した。デビュー戦となったダスタン・サトパエフがチェルシーに序盤のリードをもたらしたが、オーストラリアのホームチームは脆い守備を繰り返し突いて試合を混戦のままにした。
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新指揮官が意欲満々のペドロを称賛
チェルシーが予想外にも後半にリードを許す展開となる中、アロンソは試合を立て直すべく、注目度の高い交代選手を次々に投入した。すると、ブラジル人FWジョアン・ペドロが文句なしのヒーローとなり、終盤にあっという間のハットトリックを達成。シドニーで試合の流れを完全にひっくり返した。アロンソは、このストライカーがピッチ上で見せた影響力と卓越したメンタリティーに満足感を示した。
「彼（ペドロ）は非常にハングリーだ。素晴らしいシーズンを送ろうという意志が本当に、本当に強い。すでに多くのゴールを決めているが、もっともっと決め続けたいと思っているはずだ」と、アロンソは試合後に語った。
攻撃面の華やかさを、守備への不安がかき消す
チェルシーは攻撃面で素晴らしさを見せた一方で、脆い最終ラインは、アロンソにとって自身初のプレミアリーグでの戦いを前に大きな懸念材料となる。ウェスタン・シドニーは、終始試合のテンポに乗り切れなかった若い守備陣の隙を繰り返し突いた。
アンソニー・パンツォポウロスとアイダン・ハモンドは、チェルシーの立ち上がりのミスを逃さず得点。さらに、ディフレクションしたクリアボールによってディラン・シクリュナに得点が生まれ、ホームチームは一時的に再びリードを奪った。チェルシーがトップチームの主力組を投入した後も、エステヴァオのずさんなパスからアワン・ルアルにロベルト・サンチェスを破る追加点を許した。
それでも、チェルシーは強力な攻撃力によって守備の明白な脆さを覆い隠した。有望株のジェイミー・ギッテンスは好調を維持し、ベンチから投入されて間もなくチーム3点目を決めた。
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トッテナム戦がアロンソ監督のチームを待ち受ける
アロンソにとっては、白星発進で新体制をスタートできたことは喜ばしいだろう。ただ、守備のパフォーマンスは、水面下で取り組むべき戦術面の作業がいかに膨大であるかを浮き彫りにした。スペイン人指揮官には、残るプレシーズン5試合で最終ラインを引き締め、信頼できる戦術システムを構築する必要がある。
チェルシーは今週末、はるかに厳しい試練に備える中で、守備の形を早急に修正しなければならない。チェルシーは土曜日、シドニーでロンドンのライバルであるトッテナムとの注目の親善試合に臨む。
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