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ライブ
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Muhammad Zaki
翻訳者：

シャビ・アロンソ率いるチェルシーで躍動するベテランMFジョーダン・ヘンダーソン、イングランド代表を巡り強気の警告

ジョーダン ・ヘンダーソン
チェルシー
イングランド
エヴァートン 対 チェルシー
エヴァートン
プレミアリーグ
UEFAネーションズリーグ リーグA
シャビ・アロンソ

ジョーダン・ヘンダーソンは、まだ代表を引退するつもりはない。チェルシーへの最近の移籍は、自身を疑う人々が間違っていると証明する絶好の機会になったと強調した。 ネーションズリーグのメンバー選考で招集を見送られた36歳のMFは、スタンフォード・ブリッジでのプレーによって、再びトーマス・トゥヘル監督の構想に入れると考えている。

  • ヘンダーソンが活躍、チェルシーが敵地で重要な勝利

    36歳のベテランMFは、夏にブレントフォードから電撃移籍した後、シャビ・アロンソの下で復調を遂げている。先週のボーンマス戦で5-1と大勝した際には2得点1アシストを記録。ヒル・ディッキンソン・スタジアムでのエヴァートンとの激戦に臨み、チェルシーで3度目の先発出場を果たした。このプレミアリーグの一戦に2-0で勝利したチェルシーは、1月以来となるトップリーグでのクリーンシートを達成した。

    マージーサイドでのチェルシーの勝利を決定づけたのは、後半に2得点を挙げたペドロ・ネトだ。ウインガーは後半開始からわずか44秒で先制点を奪うと、90分にはヘンダーソンのFKが相手に当たって軌道を変えたところに反応し、プレミアリーグで初の1試合2得点を記録した。一方、ジャラッド・ブランスウェイトとの激しい接触により、GKエミリアーノ・マルティネスが頭部に重傷を負い、試合に影を落とした。

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    「今でも最高レベルでプレーできると感じている」

    出場時間が限られていたため、最近のネーションズリーグに向けた代表メンバーから外れていたヘンダーソンだが、イングランド代表のトゥヘル監督とは連絡を取り続けている。元リヴァプール主将は、代表でのキャリアはまだ終わっていないと確信しており、メンバー入りを目指して戦うつもりだ。

    「イングランド代表でプレーしたいという気持ちは、これからもずっと持ち続ける」とヘンダーソンは語った。「まだ最高レベルでプレーできると感じている。ただ、まずはチェルシーで自分の役割を果たし、良いパフォーマンスを見せて、その先はどうなるか見守るしかない。イングランド代表でプレーすることは常に名誉なことで、私にとって大きな意味がある。最高レベルでプレーできていると感じるなら、もちろん代表に関わりたいといつでも思う」

    将来の代表復帰への希望については、こう付け加えた。「プレーを続け、調子も良いと感じられる限り、［代表に招集される］チャンスを得られるようにしたい。それはもちろん、監督と、メンバー選考を含めた監督の判断次第だ。私にできるのは良いパフォーマンスを見せ続け、あとは成り行きを受け止めることだけだ」


  • スタンフォード・ブリッジの懐疑派を黙らせる

    チェルシーが若手中心の補強戦略から外れてヘンダーソンを獲得した際、批評家たちは、彼がチームの基準を徹底させるために、ロッカールームで選手を鼓舞する役割だけを期待されて加入したと、不当に指摘した。しかし、最近の堂々たるプレーを受け、ベテランはピッチ上のプレーで自らの価値を示す決意だ。

    「この挑戦を楽しんでいる。加入したときには、この移籍について多くの人があれこれ言っていたと思う。でも僕は、ピッチ上で示すだけだ」と続けた。「周りに素晴らしい選手たちがいることは助けになるし、チームが本当にまとまってきていると感じる。

    「ほかの人が何を言うかは、あまり気にしていない。僕にもチームのほかの選手と同じくらい重要な役割がある。自分にできることを発揮するだけだ。

    「でも、彼らも僕を助けてくれる。僕がここに来て若手選手を助けるだけではない。若手選手も経験豊富な選手を助けることができる。僕は今も学んでいるし、成長し続けている。

    「さまざまな意見が出るだろうけど、それを力に変えて、もう一度彼らが間違っていると証明しようとしている。僕はただ、ピッチ上で自分の仕事をしたい。そこでプレーで示すんだ」


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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    大一番が続く重要な連戦

    チェルシーは伝統的な「ビッグ6」のライバルとの3連戦を控え、その実力が試される。アロンソ率いるチームは今週土曜日にトッテナムと対戦し、続くEFLカップ4回戦ではリヴァプールと激突する。そして、マンチェスター・ユナイテッドをスタンフォード・ブリッジに迎えて厳しい10月の日程を締めくくる。この試合は、次の代表ウィークを前にヘンダーソンがトゥヘルにアピールする絶好の舞台となる。