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シャビ・アロンソ率いるチェルシーで躍動するベテランMFジョーダン・ヘンダーソン、イングランド代表を巡り強気の警告
ヘンダーソンが活躍、チェルシーが敵地で重要な勝利
36歳のベテランMFは、夏にブレントフォードから電撃移籍した後、シャビ・アロンソの下で復調を遂げている。先週のボーンマス戦で5-1と大勝した際には2得点1アシストを記録。ヒル・ディッキンソン・スタジアムでのエヴァートンとの激戦に臨み、チェルシーで3度目の先発出場を果たした。このプレミアリーグの一戦に2-0で勝利したチェルシーは、1月以来となるトップリーグでのクリーンシートを達成した。
マージーサイドでのチェルシーの勝利を決定づけたのは、後半に2得点を挙げたペドロ・ネトだ。ウインガーは後半開始からわずか44秒で先制点を奪うと、90分にはヘンダーソンのFKが相手に当たって軌道を変えたところに反応し、プレミアリーグで初の1試合2得点を記録した。一方、ジャラッド・ブランスウェイトとの激しい接触により、GKエミリアーノ・マルティネスが頭部に重傷を負い、試合に影を落とした。
- Getty Images Sport
「今でも最高レベルでプレーできると感じている」
出場時間が限られていたため、最近のネーションズリーグに向けた代表メンバーから外れていたヘンダーソンだが、イングランド代表のトゥヘル監督とは連絡を取り続けている。元リヴァプール主将は、代表でのキャリアはまだ終わっていないと確信しており、メンバー入りを目指して戦うつもりだ。
「イングランド代表でプレーしたいという気持ちは、これからもずっと持ち続ける」とヘンダーソンは語った。「まだ最高レベルでプレーできると感じている。ただ、まずはチェルシーで自分の役割を果たし、良いパフォーマンスを見せて、その先はどうなるか見守るしかない。イングランド代表でプレーすることは常に名誉なことで、私にとって大きな意味がある。最高レベルでプレーできていると感じるなら、もちろん代表に関わりたいといつでも思う」
将来の代表復帰への希望については、こう付け加えた。「プレーを続け、調子も良いと感じられる限り、［代表に招集される］チャンスを得られるようにしたい。それはもちろん、監督と、メンバー選考を含めた監督の判断次第だ。私にできるのは良いパフォーマンスを見せ続け、あとは成り行きを受け止めることだけだ」
スタンフォード・ブリッジの懐疑派を黙らせる
チェルシーが若手中心の補強戦略から外れてヘンダーソンを獲得した際、批評家たちは、彼がチームの基準を徹底させるために、ロッカールームで選手を鼓舞する役割だけを期待されて加入したと、不当に指摘した。しかし、最近の堂々たるプレーを受け、ベテランはピッチ上のプレーで自らの価値を示す決意だ。
「この挑戦を楽しんでいる。加入したときには、この移籍について多くの人があれこれ言っていたと思う。でも僕は、ピッチ上で示すだけだ」と続けた。「周りに素晴らしい選手たちがいることは助けになるし、チームが本当にまとまってきていると感じる。
「ほかの人が何を言うかは、あまり気にしていない。僕にもチームのほかの選手と同じくらい重要な役割がある。自分にできることを発揮するだけだ。
「でも、彼らも僕を助けてくれる。僕がここに来て若手選手を助けるだけではない。若手選手も経験豊富な選手を助けることができる。僕は今も学んでいるし、成長し続けている。
「さまざまな意見が出るだろうけど、それを力に変えて、もう一度彼らが間違っていると証明しようとしている。僕はただ、ピッチ上で自分の仕事をしたい。そこでプレーで示すんだ」
- AFP
大一番が続く重要な連戦
チェルシーは伝統的な「ビッグ6」のライバルとの3連戦を控え、その実力が試される。アロンソ率いるチームは今週土曜日にトッテナムと対戦し、続くEFLカップ4回戦ではリヴァプールと激突する。そして、マンチェスター・ユナイテッドをスタンフォード・ブリッジに迎えて厳しい10月の日程を締めくくる。この試合は、次の代表ウィークを前にヘンダーソンがトゥヘルにアピールする絶好の舞台となる。
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