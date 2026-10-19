チェルシーが若手中心の補強戦略から外れてヘンダーソンを獲得した際、批評家たちは、彼がチームの基準を徹底させるために、ロッカールームで選手を鼓舞する役割だけを期待されて加入したと、不当に指摘した。しかし、最近の堂々たるプレーを受け、ベテランはピッチ上のプレーで自らの価値を示す決意だ。

「この挑戦を楽しんでいる。加入したときには、この移籍について多くの人があれこれ言っていたと思う。でも僕は、ピッチ上で示すだけだ」と続けた。「周りに素晴らしい選手たちがいることは助けになるし、チームが本当にまとまってきていると感じる。

「ほかの人が何を言うかは、あまり気にしていない。僕にもチームのほかの選手と同じくらい重要な役割がある。自分にできることを発揮するだけだ。

「でも、彼らも僕を助けてくれる。僕がここに来て若手選手を助けるだけではない。若手選手も経験豊富な選手を助けることができる。僕は今も学んでいるし、成長し続けている。

「さまざまな意見が出るだろうけど、それを力に変えて、もう一度彼らが間違っていると証明しようとしている。僕はただ、ピッチ上で自分の仕事をしたい。そこでプレーで示すんだ」



