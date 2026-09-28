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翻訳者：
シャビ・アロンソ体制のチェルシーでの役割にエステヴァオが不満を募らせ、バルセロナが厳戒態勢に入る
スタンフォード・ブリッジでの苦戦
エステヴァオは今季、チェルシーでの出場機会の少なさに対する苛立ちを強めていると報じられている。ブラジル代表の同選手はアロンソ監督の下で周辺的な存在となっており、プレミアリーグ最初の5試合での出場時間は合計23分にとどまっている。
今季の先発出場はEFLカップのみで、これにより19歳の同選手は軽視されていると感じ、怒りを募らせている。イングランドのサッカーに適応したデビューシーズンを経て、このFWはより大きな役割と継続的な起用を期待していたが、いまや自身の近い将来を悲観的に見ている。
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戦術的な緊張が生じる
『SPORT』は、戦術面での意見の相違を背景に、この技巧派アタッカーとアロンソの間で「冷戦」が勃発したと報じた。エステヴァオは、本来の成長の形は右ウイングから中央へポジションを移すことだと考えているが、そのスペースは現在コール・パーマーが担っている。
さらに、この10代の選手は、イングランドでの1年目から始めていた筋力増強を続けることに消極的だ。さらに身体を大きくすれば、自身最大の攻撃の武器である敏捷性と爆発的なスピードが失われることを懸念している。それでも現時点でこの選手がスタンフォード・ブリッジからの移籍を強く求めているわけではなく、代理人側も積極的に退団先を探してはいない。
プロ意識を維持すること
オーストラリアでブラジル代表としての活動中、エステヴァンはアロンソとの確執が報じられている件を軽く受け流した。出場時間が限られていることについて問われると、スペイン人指揮官との公の対立を招くことを避け、外交的な対応を選んだ。
「どの監督にもそれぞれのやり方があるし、もちろん僕は毎日努力してベストを尽くしている」と、エステヴァンは報道陣に語った。「チェルシーには非常に高いクオリティーを持つ選手がたくさんいる。僕は自分でコントロールできることに集中している。チャンスが来た時は、ベストを尽くそうとしている」
アロンソもまた公の場でこの若手を後押ししており、その大きな可能性ゆえに、より多くのチャンスを得ることになる可能性は「100パーセントある」と最近強調していた。
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バルセロナは待機している
今すぐの退団は選択肢に入っていないものの、エステヴァンは依然としてバルセロナの補強候補にしっかりと入っている。ブラウグラナはパルメイラス時代から同選手の成長を注意深く追っていたが、スポーツディレクターのデコは最終的にラミン・ヤマルを優先し、その結果、チェルシーが6150万ユーロの契約をまとめることになった。
それでも、デコは同胞である彼が現在ロンドンで置かれている苦境について、直接得た情報を保持している。同じ報道によると、バルセロナ幹部はスタンフォード・ブリッジでの動向を注意深く見守り、状況がどのように展開していくかを見極めようとしている。
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