オーストラリアでブラジル代表としての活動中、エステヴァンはアロンソとの確執が報じられている件を軽く受け流した。出場時間が限られていることについて問われると、スペイン人指揮官との公の対立を招くことを避け、外交的な対応を選んだ。

「どの監督にもそれぞれのやり方があるし、もちろん僕は毎日努力してベストを尽くしている」と、エステヴァンは報道陣に語った。「チェルシーには非常に高いクオリティーを持つ選手がたくさんいる。僕は自分でコントロールできることに集中している。チャンスが来た時は、ベストを尽くそうとしている」

アロンソもまた公の場でこの若手を後押ししており、その大きな可能性ゆえに、より多くのチャンスを得ることになる可能性は「100パーセントある」と最近強調していた。