チーム内の対立を受け、アロンソ監督は今年に入り解任された。ラ・リーガで平均2.24ポイントを獲得し、バルサに3ポイント差まで迫っていたにもかかわらず、後任はアルバロ・アルベロア監督だ。

マルカ紙は、ロッカールームの対立が解任の背景にあると伝えている。 10月以降、チーム状態は徐々に低下。ヴィニシウス・ジュニアやフェデ・バルベルデら主力が、アルロンソの集中的な戦術練習やビデオ分析を公に批判していた。

一方、アロンソの戦術に順応し、その改革を支持するグループもいた。彼らにとってヴィニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎず、ブラジル人の立場は前任者アンチェロッティ時代ほど優遇されていなかった。

ヴィニシウスは公式戦33試合中20試合でベンチスタート、4試合は途中出場、フル出場は9試合だった。アシストは10を記録し、攻撃の起点としての役割が増していた。 一方、アルベロア体制では10試合で8得点を挙げ、23試合中わずか3回のみ途中出場にとどまっている。

特に10月末のクラシコでの交代は物議を醸した。 マルカ紙はこれを今季チーム雰囲気が急激に悪化した瞬間と伝える。ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも、アロンソの指導法が選手たちのパフォーマンスを落としていると感じていたという。

戦術会議で寝たふりや私語が横行し、アロンソ派の選手や本人を怒らせた。 「ここが幼稚園だとは知らなかった」と呆然と叫んだという。