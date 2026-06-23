『The Athletic』によると、ロンドンのクラブはプレミアリーグのクリスタル・パレス所属DFマクサンス・ラクロワの獲得を検討している。
Getty Images
翻訳者：
シャビ・アロンソは、元ブンデスリーガのスターをチェルシーFCに招へいしようとしている。
VfLヴォルフスブルクの元選手に関する退団説は、ここ数週間噂されている。契約は2029年6月30日まで残っているが、パレスが夏以降も彼を残留させるのは難しいとみられる。
ラクロワはかねてよりチャンピオンズリーグでプレーしたいという希望を持っている。しかし、イーグルスでは来季もヨーロッパリーグ止まりだ。
チェルシーも2025/26シーズンの不振で来季の国際大会出場権はないものの、新監督シャビ・アロンソの下でCL出場可能性はパレスよりずっと高い。
- getty
クリスタル・パレスは4000万ユーロ以上でようやく交渉に応じる見込み。
イーグルスは移籍に難色を示さないが、関心のあるクラブは相応の移籍金を用意する必要がある。4000万ユーロ以上であれば交渉に応じる姿勢だ。
ラクロワはFCソショーのユース出身で、2024年にVfLヴォルフスブルクから1800万ユーロでクリスタル・パレスへ移籍。現在26歳で、米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップにフランス代表として出場しているが、まだ出場機会はない。