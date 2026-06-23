VfLヴォルフスブルクの元選手に関する退団説は、ここ数週間噂されている。契約は2029年6月30日まで残っているが、パレスが夏以降も彼を残留させるのは難しいとみられる。

ラクロワはかねてよりチャンピオンズリーグでプレーしたいという希望を持っている。しかし、イーグルスでは来季もヨーロッパリーグ止まりだ。

チェルシーも2025/26シーズンの不振で来季の国際大会出場権はないものの、新監督シャビ・アロンソの下でCL出場可能性はパレスよりずっと高い。