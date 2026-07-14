AFP
翻訳者：
シャビ・アロンソは、リヴァプールではなくチェルシーを選んだ理由について「タイミングの問題だった」と認めた。
アロンソにとってはタイミングの問題だ
チェルシーの新監督は、古巣リヴァプールに関する質問に答え、マージーサイドではなく西ロンドンへ移籍したのはタイミングによると説明した。2005年のチャンピオンズリーグ制覇で深い絆があるものの、44歳の同監督はスタンフォード・ブリッジでの機会がキャリアアップの絶好のタイミングだったと強調した。
「タイミングの問題です」とアロンソはスタジアム初日、BBCスポーツに語った。「今日、スタンフォード・ブリッジで皆さんにお会いでき、大きな挑戦を楽しみにしています。チェルシーで成功を収めることを目指しています」
報道によると、リヴァプールが2シーズン目の苦戦の末にアルネ・スロット監督を解任したにもかかわらず、就任前にクラブ側と接触はなかったという。
- Getty/GOAL
スタンフォード・ブリッジの経営権
前任者のエンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールはヘッドコーチとして就任したが、アロンソにはより上位の「マネージャー」という肩書きが与えられた。選手獲得ではクラブのスポーツディレクターと引き続き協力するものの、肩書き変更は組織内の序列変化を示す。
アロンソはこの協力体制に満足しており、「全員が関与し、責任を共有する点が気に入っている。最終目標は明確で、私たちは正しいことを正しい方法で進めている」と語った。
さらに「チームには大きな可能性があり、すでに堅い基盤と優れたメンバーがある。それを適切に強化し、正しい判断を下す必要がある。スポーツディレクターたちとも方向性は一致している。最終目標は、強いチームを作り、適切な戦力を構築すること。その過程にいる」と語った。
プレミアリーグへの挑戦
アロンソは、チェルシー監督というポジションに付きまとう厳しい視線を十分に理解している。彼は、現在のオーナー体制下で4年間で6人目となる常任監督に就任した。それでも、元レアル・マドリードとバイエル・レバークーゼンの指揮官は、プレミアリーグが自身の現役時代から大きく変化したことを認めつつ、そのプレッシャーを前向きに受け止めている。
「プレミアリーグは今、世界で最も競争が激しいリーグだ」と彼は付け加えた。「監督としてこのリーグに戻るのは挑戦だが、喜んで受け止め、共に成長し、学びたい。ファンと絆を築き、試合に勝ち、成功を収めたい。」
- Getty Images Sport
コール・パーマーの才能を引き出す
プレミアリーグ10位で欧州カップ戦出場を逃したチェルシー。アロンソ監督は再建の岐路に立つ。彼はプレシーズンに復帰したコール・パーマーを絶賛した。
「まだ数日しか一緒にいないが、彼は前向きな姿勢でチームに溶け込んでいる。サッカーを楽しみたいと思っている」とアロンソ監督は話した。「彼は特別な選手で、一線を画す才能を持つ。彼を中心にチームを築き、才能を引き出せれば、成功に近づくと確信している」
また、監督はMFエンツォ・フェルナンデスを残留させたいと改めて強調した。
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