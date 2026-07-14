シャビ・アロンソは、リヴァプールではなくチェルシーを選んだ理由について「タイミングの問題だった」と認めた。

前任者のエンツォ・マレスカやリアム・ローゼニオールはヘッドコーチとして就任したが、アロンソにはより上位の「マネージャー」という肩書きが与えられた。選手獲得ではクラブのスポーツディレクターと引き続き協力するものの、肩書き変更は組織内の序列変化を示す。

アロンソはこの協力体制に満足しており、「全員が関与し、責任を共有する点が気に入っている。最終目標は明確で、私たちは正しいことを正しい方法で進めている」と語った。

さらに「チームには大きな可能性があり、すでに堅い基盤と優れたメンバーがある。それを適切に強化し、正しい判断を下す必要がある。スポーツディレクターたちとも方向性は一致している。最終目標は、強いチームを作り、適切な戦力を構築すること。その過程にいる」と語った。