シャビ・アロンソは激怒した。レアル・マドリードのスターたちの無礼な態度が、チーム分裂の原因だという。

スペイン紙『マルカ』によると、レアル・マドリードのロッカールームでは、前監督シャビ・アロンソの辞任をきっかけに選手間に深い亀裂が生じている。 10月以降、チーム状態は徐々に悪化した。ヴィニシウス・ジュニアやフェデ・バルベルデなど主軸の何人かは、アルロンソ監督の集中的な戦術練習やビデオ分析を公に批判していた。

一方、アロンソの戦術に適応し、その改革を支持するグループもいた。彼らにとってビニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎなかった。アロンソ体制下で彼の立場は前任者アンチェロッティ時代ほどではなく、出場機会も限定的だったからだ。

ヴィニシウスは公式戦33試合中20試合でベンチ外、4試合は途中出場、フル出場は9試合だった。アシスト数は10。 一方、アルベロア体制では10試合で8得点を挙げ、23試合中わずか3回のみの途中出場にとどまっている。

特に10月末のクラシコでの交代は物議を醸し、チーム内雰囲気を一変させた。マルカは「その瞬間が今季の流れを決定的に悪化した」と伝える。ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも「アロンソの方法は多くの選手のパフォーマンスを落としている」と懸念していたという。

戦術会議では寝たふりや私語が横行し、 Alonso派の選手も怒った。 「ここが幼稚園だとは知らなかった」と呆然と叫んだという。