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Jonas Rütten

翻訳者：

シャビ・アロンソは激怒した。レアル・マドリードのスターたちの無礼な態度が、チーム分裂の原因だという。

ラ・リーガ
レアル・マドリー
シャビ・アロンソ
ヴィニシウス・ジュニオール
ジュード・ベリンガム
キリアン・エンバペ
アルバロ・アルベロア
フェデリコ・バルベルデ
エドゥアルド・カマヴィンガ
オーレリアン・チュアメニ
ジョゼ・モウリーニョ

レアル・マドリードは「エル・クラシコ」を前に混乱している。今シーズンはタイトルなしに終わりそうで、選手同士も対立している。この亀裂は数ヶ月前の出来事が原因のようだ。

アントニオ・リュディガー対アルバロ・カレラス、フェデ・バルベルデ対オーレリアン・チュアメニ、キリアン・ムバッペ対アシスタントコーチ。もはや全員が対立しているのか。レアル・マドリードの内部対立は深刻だ。 

スペインメディアは後手後手に回るほどだ。1990年代のミュンヘン「FCハリウッド」騒動でさえ、比べれば子供会の喧嘩のようである。その頂点が、チュアメニとの口論の末にバルベルデが頭部外傷で病院へ運ばれた事件だ。 

乱闘はなかったものの、チームは深刻な混乱に陥っており、クラブの威信を大きく傷つけている。

  • スペイン紙『マルカ』によると、レアル・マドリードのロッカールームでは、前監督シャビ・アロンソの辞任をきっかけに選手間に深い亀裂が生じている。 10月以降、チーム状態は徐々に悪化した。ヴィニシウス・ジュニアやフェデ・バルベルデなど主軸の何人かは、アルロンソ監督の集中的な戦術練習やビデオ分析を公に批判していた。

    一方、アロンソの戦術に適応し、その改革を支持するグループもいた。彼らにとってビニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎなかった。アロンソ体制下で彼の立場は前任者アンチェロッティ時代ほどではなく、出場機会も限定的だったからだ。 

    ヴィニシウスは公式戦33試合中20試合でベンチ外、4試合は途中出場、フル出場は9試合だった。アシスト数は10。 一方、アルベロア体制では10試合で8得点を挙げ、23試合中わずか3回のみの途中出場にとどまっている。

    特に10月末のクラシコでの交代は物議を醸し、チーム内雰囲気を一変させた。マルカは「その瞬間が今季の流れを決定的に悪化した」と伝える。ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも「アロンソの方法は多くの選手のパフォーマンスを落としている」と懸念していたという。

    戦術会議では寝たふりや私語が横行し、 Alonso派の選手も怒った。 「ここが幼稚園だとは知らなかった」と呆然と叫んだという。

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードの選手たちは、アルバロ・アルベロアに怪しげなあだ名をつけたらしい。

    その後、レアル・マドリードの運勢は明瞭だ。1月初めのスーペルコパ決勝でバルセロナに敗れた後、リーグ戦で平均勝点2.24、バルサと3点差しかないにもかかわらず、アロンソ監督は解任された。後任には、レアル・マドリード・カスティーリャを率いていたアルバロ・アルベロアが就いた。 

    しかし監督交代は失敗。アルベロア体制初陣でレアルは2部のアルバセテに敗れ、コパ・デル・レイ16強で姿を消した。 チャンピオンズリーグは準々決勝でバイエルンに敗退。リーグ戦でも日曜のクラシコでさらに屈辱を味わう可能性がある。残り4試合で11ポイント差をつけられており、バルサが直接対決で1ポイント取れば優勝が決まる。

    今シーズン限りでアルベロアが解任されるのは既定路線で、チーム内の尊敬も失ったとスペインのラジオ局コペが報じた。ジャーナリストのマノロ・ラマによると、出場機会の少ないスペイン人選手たちは彼を「コノ」（「コーン」や「コーン型コーン」の意）と呼んでいるという。 「コーン」とは「コーン型」という意味で、「あのコーンを見てみろ、なんて下手なんだ。まったく分かってない」とベンチでは陰口が聞かれるという。 

  • mourinho(C)Getty Images

    レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの復帰を検討している。

    アロンソの辞任とアルベロアの引退が迫る中、問題が残る。互いに敵対し、尊重し合っていないチームを再構築し、最高パフォーマンスを引き出せるのは誰か？

    マドリードでは最近、ジョゼ・モウリーニョの名前が繰り返し取り沙汰されている。『ザ・アスレティック』は、フロレンティーノ・ペレス会長が彼の復帰を望んでいると報じた。また、アルベロアの後任にはVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも候補に挙がっていた。 

    スカイは今週、レアル幹部がモウリーニョ側と会談し、本人も直接接触したと伝えた。モウリーニョは「完全な指揮権」と「移籍への発言権」を条件にしているという。

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