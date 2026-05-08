スペイン紙『マルカ』は、レアル・マドリードのロッカールームに生じた選手間の深刻な対立は、前監督シャビ・アロンソの辞任が原因だと報じた。 10月以降、チーム状態は徐々に悪化。ヴィニシウス・ジュニアやフェデ・バルベルデら主力が、アロンソ監督の集中的な戦術練習やビデオ分析に公然と不満を漏らしていた。

一方で、アロンソの戦術に適応し、その改革を支持するグループもいた。彼らにとってヴィニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎなかった。アロンソ体制下で彼の立場は前任者アンチェロッティ時代ほどではなく、出場機会も限定的だったからだ。

ヴィニシウスは33試合中20試合でベンチスタート、4試合は途中出場、フル出場は9試合だった。アシストは10を記録し、サポート役が増えた。 一方、アルベロア体制では10試合で8得点を挙げ、23試合中わずか3回のみ途中出場している。

特に10月末のクラシコでの交代は物議を醸し、チーム内雰囲気を一変させた。マルカはこれを「シーズンが悪化した瞬間」と伝えている。ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも、アロンソの方法がパフォーマンスを落としていると見ていたという。

戦術会議で寝たふりをしたり、話中に私語を交わしたりする選手もいたため、アロンソ派の選手や本人が激怒。 「ここが幼稚園だとは知らなかった」と呆然と叫んだという。