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Jonas Rütten

翻訳者：

シャビ・アロンソは激怒した。レアル・マドリードのスターたちの無礼な態度が、チームを分断しているという。

ラ・リーガ
レアル・マドリー
シャビ・アロンソ
ヴィニシウス・ジュニオール
ジュード・ベリンガム
キリアン・エンバペ
アルバロ・アルベロア
フェデリコ・バルベルデ
エドゥアルド・カマヴィンガ
オーレリアン・チュアメニ
ジョゼ・モウリーニョ

レアル・マドリードは「エル・クラシコ」を前に混乱している。今シーズンはタイトル獲得の望みが消え、選手同士も対立している。この亀裂の原因は数ヶ月前に遡る。

アントニオ・リュディガー対アルバロ・カレラス、フェデ・バルベルデ対オーレリアン・チュアメニ、キリアン・エムバペ対アシスタントコーチ。もはや全員が対立しているのか。レアル・マドリードの内部対立は深刻だ。 

スペインメディアは後手後手に回っている。1990年代の「FCハリウッド」と呼ばれたバイエルン・ミュンヘンでさえ、比べれば子供会のように見える。その頂点となったのが、チュアメニとの口論の末にバルベルデが頭部外傷で病院に運ばれた事件だ。 

殴り合いはなかったものの、チーム内混乱の深刻さを示しており、クラブとして深刻な事態である。

  • スペイン紙『マルカ』は、レアル・マドリードのロッカールームに生じた選手間の深刻な対立は、前監督シャビ・アロンソの辞任が原因だと報じた。 10月以降、チーム状態は徐々に悪化。ヴィニシウス・ジュニアやフェデ・バルベルデら主力が、アロンソ監督の集中的な戦術練習やビデオ分析に公然と不満を漏らしていた。

    一方で、アロンソの戦術に適応し、その改革を支持するグループもいた。彼らにとってヴィニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎなかった。アロンソ体制下で彼の立場は前任者アンチェロッティ時代ほどではなく、出場機会も限定的だったからだ。 

    ヴィニシウスは33試合中20試合でベンチスタート、4試合は途中出場、フル出場は9試合だった。アシストは10を記録し、サポート役が増えた。 一方、アルベロア体制では10試合で8得点を挙げ、23試合中わずか3回のみ途中出場している。

    特に10月末のクラシコでの交代は物議を醸し、チーム内雰囲気を一変させた。マルカはこれを「シーズンが悪化した瞬間」と伝えている。ジュード・ベリンガムやエドゥアルド・カマヴィンガも、アロンソの方法がパフォーマンスを落としていると見ていたという。

    戦術会議で寝たふりをしたり、話中に私語を交わしたりする選手もいたため、アロンソ派の選手や本人が激怒。 「ここが幼稚園だとは知らなかった」と呆然と叫んだという。

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードの選手たちは、アルバロ・アルベロアに怪しげなあだ名をつけたらしい。

    その後、レアル・マドリードの運勢は明瞭だ。1月初めのスーペルコパ決勝でバルセロナに敗れた後、リーグ戦で平均勝点2.24、バルサと3点差しかないにもかかわらず、アロンソ監督は解任された。後任には、レアル・マドリード・カスティーヤを率いていたアルバロ・アルベロアが就いた。 

    しかし監督交代は失敗。アルベロア体制初陣で2部のアルバセテに敗れ、コパ・デル・レイ16強で姿を消した。 チャンピオンズリーグは準々決勝でバイエルンに敗退。リーグ戦でも日曜のクラシコでさらに屈辱を味わう可能性がある。残り4試合で11ポイント差をつけられており、バルサが直接対決で1ポイント取れば優勝が決まる。

    今シーズン限りでアルベロアが解任されるのは既定路線で、チーム内の尊敬も失ったとスペインラジオ局コペが報じた。ジャーナリストのマノロ・ラマによると、出場機会の少ないスペイン人選手たちは彼を「コノ」（「コーン」や「コーン型コーン」の意）と呼んでいるという。 「コーン」とは「コーン型」という意味で、「あのコーンを見てみろ、なんて下手なんだ。まったく分かってない」とベンチでは陰口が聞かれるという。 

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    レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの復帰を検討している。

    アロンソの辞任とアルベロアの引退が迫る中、問題が残る。互いに確執を抱え、尊重し合っていないこのチームを再構築し、最高のパフォーマンスを引き出せるのは誰なのか？

    マドリードではジョゼ・モウリーニョの名前が繰り返し取り沙汰され、『ザ・アスレティック』はフロレンティーノ・ペレス会長が彼の復帰を望んでいると報じた。アルベロアの後任候補にはVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス氏も挙がっていた。 

    スカイは、今週レアル幹部とモウリーニョ側近が会談し、本人も直接接触したと伝えている。モウリーニョは「完全な指揮権」と「移籍への発言権」を要求しているという。

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