チェルシーの中盤の核は、この夏の移籍市場で完全に解体された。中心選手だったエンソ・フェルナンデスとアンドレイ・サントスは、それぞれマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドへ売却された一方、移籍期限最終日のモナコMFラミーヌ・カマラ獲得は土壇場で破談となった。

元プレミアリーグFWのマレーは、アロンソがリース・ジェームズやマロ・ギュストのようなSBを中央の位置で起用せざるを得なくなっていると指摘した。ブレントフォード戦では、36歳のジョーダン・ヘンダーソンが今夏加入のバレンティン・バルコとコンビを組んだ。

「シャビ・アロンソが0-2で負けている状況で、16歳の若者マフディ・ニコル＝ジャズリを投入した時点で、それはサントスとフェルナンデスが移籍市場で去ったことで、中盤の駒が足りていないというメッセージをフロントに送っているのだと思う」とマレーは述べた。

「そこは彼らにとって大きな盲点だ。何度か右SBの選手を中盤中央で起用してきたし、今日は本職のMFが2人いたが、それでも16歳を投入したのは大きなメッセージだった」