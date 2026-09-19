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シャビ・アロンソはチェルシー首脳陣に「激怒」？ ジョー・コール氏、ブレントフォード戦敗戦での戦術的ギャンブルは「誰の目にも明らか」な補強要求のメッセージと主張
敗戦でチェルシーの中盤危機がさらに深刻化
チェルシーは金曜夜、敵地でブレントフォードに3-0で大敗を喫し、シャビ・アロンソの限られた中盤の選択肢に対する視線は一段と厳しさを増している。チェルシーはGテック・コミュニティ・スタジアムで後半に崩れ、今季のプレミアリーグ全試合で毎回少なくとも2失点を許している不名誉な記録を維持した。
試合終盤にチームが2-0で追う中、アロンソはイングランドサッカー界で驚きを呼ぶ交代を行った。ロメオ・ラヴィアのようなシニア選手に託すのではなく、このスペイン人指揮官は16歳のアカデミー有望株マフディ・ニコル＝ジャズリを投入し、試合の立て直しを図った。その後、ファビオ・カルヴァーリョがアディショナルタイム深くに得点を決めた。
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アロンソが首脳陣にメッセージを送る
識者たちは、この10代選手の投入をチェルシー首脳陣に対する直接的な異議申し立てだと素早く解釈した。元チェルシーWGのコールは、この判断は、いら立ちをあらわにしていた指揮官による計算された動きだったと見ている。
「シャビ・アロンソは取締役会に対して、『戦力が十分ではない。しかもライバル相手のアウェー戦で、ビハインドを追う状況で16歳の子どもを中盤に入れなければならない』というメッセージを送っているのだと思う」と、コールは『プレミアリーグ・プロダクションズ』に語った。「私にはそれがこれ以上ないほど明白だった。そして試合後の引き揚げ方を見ても、彼はそのことに激怒していると思う」
夏の売却で大きな盲点が残る
チェルシーの中盤の核は、この夏の移籍市場で完全に解体された。中心選手だったエンソ・フェルナンデスとアンドレイ・サントスは、それぞれマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドへ売却された一方、移籍期限最終日のモナコMFラミーヌ・カマラ獲得は土壇場で破談となった。
元プレミアリーグFWのマレーは、アロンソがリース・ジェームズやマロ・ギュストのようなSBを中央の位置で起用せざるを得なくなっていると指摘した。ブレントフォード戦では、36歳のジョーダン・ヘンダーソンが今夏加入のバレンティン・バルコとコンビを組んだ。
「シャビ・アロンソが0-2で負けている状況で、16歳の若者マフディ・ニコル＝ジャズリを投入した時点で、それはサントスとフェルナンデスが移籍市場で去ったことで、中盤の駒が足りていないというメッセージをフロントに送っているのだと思う」とマレーは述べた。
「そこは彼らにとって大きな盲点だ。何度か右SBの選手を中盤中央で起用してきたし、今日は本職のMFが2人いたが、それでも16歳を投入したのは大きなメッセージだった」
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戦術的な解決策を模索中
機能する戦術的な形をつくり上げようとする中で、アロンソは今後数週間、難しい課題に直面する。すでにリーグ戦わずか5試合で3種類の異なる中盤の組み合わせを起用しており、先発メンバーの継続性が著しく欠けていることを浮き彫りにしている。
負傷はこの問題にさらに拍車をかけており、キーマンのモイセス・カイセドは長引く筋肉系の問題で戦列を離れている。エクアドル代表が万全の状態に戻るまでは、ピッチ中央におけるチェルシーの構造的な脆弱性は、相手チームに突かれ得る明白な弱点であり続ける。
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