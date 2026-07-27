アロンソ監督は、移籍市場の締め切りまで多忙が続くと認め、最高レベルで戦えるよう技術と精神力を備えたチーム作りを進めていると強調した。 報道によると、チェルシーはクリスタル・パレスのDFマクサンス・ラクロワの獲得に5200万ポンドで合意間近。26歳のフランス人選手を獲得すれば、2022年以降で最年長の補強となる。

さらにストラスブールからヴァレンティン・バルコを加える可能性もあり、戦力補強を急ぐ姿勢がうかがえる。アロンソ監督は「質とメンタルのバランスが取れたチームを目指している。成熟度も重要だが、良いエネルギーで新シーズンを迎えたい」と語った。