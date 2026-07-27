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シャビ・アロンソはチェルシーが移籍市場でさらに動き、記録的移籍金で獲得したモーガン・ロジャースとコール・パーマーを起用する計画を明かした。
市場ではさらなる動きが見込まれる
アロンソ監督は、移籍市場の締め切りまで多忙が続くと認め、最高レベルで戦えるよう技術と精神力を備えたチーム作りを進めていると強調した。 報道によると、チェルシーはクリスタル・パレスのDFマクサンス・ラクロワの獲得に5200万ポンドで合意間近。26歳のフランス人選手を獲得すれば、2022年以降で最年長の補強となる。
さらにストラスブールからヴァレンティン・バルコを加える可能性もあり、戦力補強を急ぐ姿勢がうかがえる。アロンソ監督は「質とメンタルのバランスが取れたチームを目指している。成熟度も重要だが、良いエネルギーで新シーズンを迎えたい」と語った。
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チームの人数管理と退団の対応
チェルシーの選手数は40人に迫っており、移籍市場の最終盤は新戦力の獲得だけでなく選手放出も重要になる。アロンソ監督はチーム内の調和と各選手の役割を明確にするため、戦力整理の必要性を認識している。コーチングスタッフとスカウトチームは連携し、スリムで競争力のある登録メンバーを目指している。
アロンソは「まだ動きがあるだろう。柔軟に、素早く対応しなければならない。重要なのは、明確な計画を持っていることだ。移籍市場が閉じるまでに、その計画は変わる可能性が高い」と述べた。
ロジャースとパーマーの提携計画
チェルシーの今夏補強の最大テーマは、アロンソ監督がロジャースをチームの象徴パーマーとどう共存させるかだ。2人はプレースタイルが似ているが、アロンソ監督はポジション争奪の懸念を否定した。
「私には計画がある。2人がうまく連携できると確信している。バランスを保ち、選手を適切なポジションに配置し、ボールをコントロールできれば、ボールを持っている時も持っていない時も競争力のあるチームになれる」とアロンソは語った。
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ロジャースへの期待
ロジャースは先週、英国人最高額となる1億1700万ポンドでチェルシーに加入した。高額移籍金のプレッシャーはあるが、アロンソ監督は24歳のMFがすぐにチームに溶け込むと確信している。
アロンソ監督は、この大型投資について「そのポジションには重要な選手が必要だった。モーガン・ロジャース以上に適任者は多くない」と説明した。「即座にインパクトを与えられる選手が必要だ。モーガンなら、クラブや戦術、チームメイトに馴染むのに時間はかからないだろう。トップクラスの選手を獲得するのが当初の狙いで、モーガンはまさにその一人だ」
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