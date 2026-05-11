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シャビ・アロンソの最新情報。アルネ・スロットの去就が不透明なため、リヴァプールが実情把握のためレアル・マドリードに接触。
マドリードでの惨事を受けた検証
『AS』紙によると、リヴァプールはスロット監督の後任として彼を起用する前に、この元名MFがマドリードでなぜ失敗したのかを把握したいとしている。 リヴァプールは4億ユーロ超を投じたにもかかわらず混乱し、スロットの去就が危ぶまれる惨憺たるシーズンを終えた。そのため、かねてから後任候補と噂されるアロンソにも厳しい目が向けられている。
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リヴァプールでスロットへのプレッシャーが高まっている
スロットは2027年までリヴァプールと契約している。デビューシーズンはチームのプレミアリーグ優勝に貢献したが、2025-26シーズンは苦戦している。
チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップの3大会で早期敗退。プレミアリーグでも首位のアーセナルに20ポイント差の4位で、連覇は絶望的だ。
この結果、スロット監督の采配はここ数か月激しい批判にさらされ、英メディアは監督交代の可能性を報じている。
アロンソとレアル・マドリードのロッカールームの亀裂
複数の報道によると、アロンソ監督はレアル・マドリードのロッカールームを分断した。10月、ヴィニシウス・ジュニオールやフェデ・バルベルデは、長い戦術会議やビデオ分析を公然と批判し、緊張が高まった。
それでも、アロンソの指導法や戦術革新を支持する派もいた。彼らにとって、特にヴィニシウスの不満は単なる言い訳に過ぎず、ブラジル人FWはアンチェロッティ時代ほど起用されなかった。
さらに、戦術会議中に寝たふりをしたり、話している最中に雑談する選手もいたため、アロンソ支持派とアロンソ本人が激怒。無所属の指揮官は「ここが保育園だとは気づかなかった」と叫んだという。