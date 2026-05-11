スロットは2027年までリヴァプールと契約している。デビューシーズンはチームのプレミアリーグ優勝に貢献したが、2025-26シーズンは苦戦している。

チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップの3大会で早期敗退。プレミアリーグでも首位のアーセナルに20ポイント差の4位で、連覇は絶望的だ。

この結果、スロット監督の采配はここ数か月激しい批判にさらされ、英メディアは監督交代の可能性を報じている。