AFP
翻訳者：
シャビ・アロンソが、ブレントフォードとのチェルシー戦でのリース・ジェームズとジョアン・ペドロ欠場の理由を説明
- Getty Images Sport
直前のフィットネステスト不合格
チェルシーの指揮官は、主将がハムストリングの問題により金曜日のブレントフォード戦を欠場したと明かした。『football.london』の報道によると、このDFは先週末のハル・シティ戦で2-2の引き分けにフル出場したが、その試合中に軽度の問題を抱えたという。
クラブは試合当日の朝までコンディションを見極めていたが、最終テストをクリアできずメンバー入りはならなかった。ジェームズはチェルシーの戦術面で極めて重要な存在であるため、チームは守備陣の編成を急きょ調整する必要があった。アロンソは、この突然の欠場と試合登録メンバーから外した判断について状況を説明した。
ハムストリング負傷再発に慎重姿勢
アロンソ監督は負傷に至る経緯を詳しく説明し、なぜクラブがブレントフォード戦でそのDFを無理に起用しない決断を下したのかを明かした。指揮官は、最終決定を下す前に、テクニカルスタッフがジェームズにコンディションを証明するあらゆる機会を与えたと強調した。
このアクシデントについて、アロンソ監督は「彼はハムストリングに軽いケガを負っていた。彼は試したし、我々は今朝まで待った。出場しようとしたが、できなかった。[.] これで次の試合に向けて準備する十分な時間がある。回復まであと少しというところだった」と語った。チェルシーは今後数週間の過密日程を乗り切る中で、ジェームズがこれ以上状態を悪化させないよう慎重な対応を選んだ。
攻撃面での修正が必要
チェルシーではジョアン・ペドロも注目すべき欠場者の一人で、今季は鮮烈なスタートを切っていたものの、進行中の一戦を欠場している。このFWはプレミアリーグ開幕4試合で3ゴール3アシストを記録しており、ハル・シティ戦では1ゴール1アシストをマークしていた。攻撃陣ではダニー・ウェルベックがその代役を務めた。
スカッドの層について問われたアロンソは、次のように付け加えた。「ダニーとペドロ［原文ママ］という別の前線3枚がいる。負傷者、この場合はジョアンに対応できるだけの十分に良いスカッドを持ちたいと考えていた。ダニーにはつながりがあり、昨季もここで得点している。今夜に向けて準備はできている。常にスカッド全体を評価しようとしているし、今日自分たちに何があるのかも見ている。厳しい試合になるのは間違いない。状況に対処する必要はあるが、常に最も競争力のあるものを選ぶ」
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代表ウィーク明けの回復
今後を見据えると、チェルシーは代表ウィーク明けの10月10日にボーンマスと対戦する。懸念が残るのはペドロで、今後の試合に向けたブラジル代表からはすでに離脱している。一方、ジェームズの不在は、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が各ポジションで負傷者対応に追われる状況と重なっており、最近ではトレント・アレクサンダー＝アーノルドが再招集されていた。アロンソとしては、この中断期間が主力選手たちに十分な回復時間をもたらすことを願うはずだ。
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