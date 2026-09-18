チェルシーではジョアン・ペドロも注目すべき欠場者の一人で、今季は鮮烈なスタートを切っていたものの、進行中の一戦を欠場している。このFWはプレミアリーグ開幕4試合で3ゴール3アシストを記録しており、ハル・シティ戦では1ゴール1アシストをマークしていた。攻撃陣ではダニー・ウェルベックがその代役を務めた。

スカッドの層について問われたアロンソは、次のように付け加えた。「ダニーとペドロ［原文ママ］という別の前線3枚がいる。負傷者、この場合はジョアンに対応できるだけの十分に良いスカッドを持ちたいと考えていた。ダニーにはつながりがあり、昨季もここで得点している。今夜に向けて準備はできている。常にスカッド全体を評価しようとしているし、今日自分たちに何があるのかも見ている。厳しい試合になるのは間違いない。状況に対処する必要はあるが、常に最も競争力のあるものを選ぶ」