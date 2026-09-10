チェルシーは、週末のアーセナル戦での敗戦後、アロンソ監督が9人を入れ替えた影響もあり、立ち上がりは苦しんだ。連係を欠いたチェルシーのパフォーマンスをリーズが突き、タリク・ムハレモヴィッチのゴールで前半を1-0のリードで折り返すと、後半開始直後にはブレンデン・アーロンソンが追加点を奪ってアウェーチームのリードを広げた。

カラバオカップ敗退の危機に直面したアロンソ監督は、ハーフタイムに4人の交代カードを切った。流れは即座に変わり、コール・パーマーがPKを決めると、その2分後にこの日2点目も奪って同点に追いついた。さらにペドロ・ネトが決めて、わずか6分間での見事な逆転劇を完結。その後、モーガン・ロジャーズのアシストからダニー・ウェルベックが加点し、リードは4-2に広がった。

ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのゴールでリーズは一時希望をつないだものの、バレンティン・バルコのチェルシー初ゴールと、試合終盤のウェルベックのこの日2点目が決まり、打ち合いとなった一戦は6-3で決着した。途中出場のロジャーズは後半の猛攻で3アシストを記録し、決定的な役割を果たした。



