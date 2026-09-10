Mark Pain
翻訳者：
シャビ・アロンソが自らを責める！ チェルシー指揮官、リーズ・ユナイテッドとの混沌の9ゴール戦後、チェルシーの選手たちにとって「難しすぎる」ものにしてしまったと認める
9つの変更が序盤の不安を招く
チェルシーは、週末のアーセナル戦での敗戦後、アロンソ監督が9人を入れ替えた影響もあり、立ち上がりは苦しんだ。連係を欠いたチェルシーのパフォーマンスをリーズが突き、タリク・ムハレモヴィッチのゴールで前半を1-0のリードで折り返すと、後半開始直後にはブレンデン・アーロンソンが追加点を奪ってアウェーチームのリードを広げた。
カラバオカップ敗退の危機に直面したアロンソ監督は、ハーフタイムに4人の交代カードを切った。流れは即座に変わり、コール・パーマーがPKを決めると、その2分後にこの日2点目も奪って同点に追いついた。さらにペドロ・ネトが決めて、わずか6分間での見事な逆転劇を完結。その後、モーガン・ロジャーズのアシストからダニー・ウェルベックが加点し、リードは4-2に広がった。
ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンのゴールでリーズは一時希望をつないだものの、バレンティン・バルコのチェルシー初ゴールと、試合終盤のウェルベックのこの日2点目が決まり、打ち合いとなった一戦は6-3で決着した。途中出場のロジャーズは後半の猛攻で3アシストを記録し、決定的な役割を果たした。
- Getty Images Sport
アロンソが責任を負う
試合後に取材に応じたアロンソは、出場機会の少ない選手たちを批判することを拒み、代わりに責任は明確に自分にあるとした。スペイン人指揮官は、先発メンバーを大幅に入れ替えたことで、チームが脆さをさらしたと認めた。
「責任は私にある」と、前バイエル・レバークーゼン指揮官は試合後に語った。「責めるべき選手は誰もいない。これは私たちが下した決断だ。前半は、望んでいたような形にはならなかった。[控えの]選手たちと取り組む時間がないと、このレベルで戦うのは難しい。分析する必要はあるが、勝ち上がれたことはうれしいし、反応にも満足している」
さらにこう続けた。「あまりプレーしていない選手たちが、より良い影響を与え、より良い感覚を持てるように、私がどう助けられるかをもっと深く評価したい。
「今日は彼らにとって難しかった。もしかしたら、私が難しくしすぎたのかもしれない。だが、反応し、決断を下す必要がある。途中出場した選手たちのインパクトは良かった。自分自身の責任と非を引き受ける必要がある」
夏の大型補強にもかかわらず、選手層の厚さに疑問が浮上する
この混沌とした勝利の内容は、チェルシーの選手層に対する疑問を即座に浮かび上がらせるものとなった。移籍市場でトップチーム向けの新戦力10人を加えていたにもかかわらず、チェルシーの控え組はリーズ戦で脆さを見せ、守備面でも不安定だった。
このパフォーマンスが信頼できるバックアップ要員の不足を示したのではないかと問われると、アロンソはその見方を退けた。「私はそういう皮肉な捉え方はしたくない」と強調。「彼らがベストのレベルを見せるために、おそらく私が正しい判断を下せていなかったのだと思う。それは自分で分析し、学んでいくべきことだ」
- AFP
カラバオカップ4回戦の組み合わせ抽選がチェルシーを待つ
チェルシーがカラバオ・カップ4回戦進出を決め、ボーンマス、クリスタル・パレス、ブラッドフォード・シティ、サンダーランド、ニューカッスルに続いた。残る3回戦の試合は来週に終了し、各チームがベスト16の残り枠を懸けて争う。
チェルシーの次戦の相手は、マンチェスター・ユナイテッド対ブライトン戦の終了後、来週水曜夜に行われる抽選で決まる。その一方で、国内日程がさらに過密になるなか、アロンソはスカッドのバランスをどう効果的に取るかを見極めなければならない。
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