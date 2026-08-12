クラブの公式ウェブサイトで、チャバリアは移籍への喜びを次のように語った。「早く始動したくてとても興奮している。チェルシーは世界最大級のクラブの一つであり、これは自分にとって夢だ。

「大きなチャンスだが、自分は準備ができているし、チームの成功に貢献できるようハードワークする。この瞬間にたどり着くまでに助けてくれた人はたくさんいて、家族には感謝しなければならない。家族はいつも自分を支えてくれたし、今日があるのは家族のおかげだ」

新シーズンの開幕が迫る中、アロンソはチャバリアをチームの戦術練習に組み込む作業を急ピッチで進めている。昨季のチャバリアはラージョで全コンペティションを通じて44試合に出場しており、DFとしての耐久性は大きな強みだ。チェルシー首脳陣は、このスペイン人選手のフィジカル能力と戦術眼が、イングランドサッカーのスピードにもスムーズに適応することを可能にすると確信している。