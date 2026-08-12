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シャビ・アロンソが狙いの補強を実現！チェルシー、ラージョ・バジェカーノからペップ・チャバリア加入で今夏7人目の新戦力を発表
アロンソが守備補強の最優先ターゲット獲得へ
アロンソはチャバリアを獲得し、守備陣の選択肢強化に成功した。チェルシーはこのスペイン人DFを約1630万ポンドの移籍金で迎え入れた。チャバリアはラ・リーガで際立ったシーズンを過ごした後、ロンドン西部に到着。ラージョ・バジェカーノがUEFAカンファレンスリーグ決勝進出と8位フィニッシュを果たす上で重要な役割を担った。この移籍は、スペイン2部を離れて以降急速な成長を遂げてきたこのDFにとって、大きなステップアップとなる。
- DeFodi Images
チャバリアがチェルシー移籍に反応
クラブの公式ウェブサイトで、チャバリアは移籍への喜びを次のように語った。「早く始動したくてとても興奮している。チェルシーは世界最大級のクラブの一つであり、これは自分にとって夢だ。
「大きなチャンスだが、自分は準備ができているし、チームの成功に貢献できるようハードワークする。この瞬間にたどり着くまでに助けてくれた人はたくさんいて、家族には感謝しなければならない。家族はいつも自分を支えてくれたし、今日があるのは家族のおかげだ」
新シーズンの開幕が迫る中、アロンソはチャバリアをチームの戦術練習に組み込む作業を急ピッチで進めている。昨季のチャバリアはラージョで全コンペティションを通じて44試合に出場しており、DFとしての耐久性は大きな強みだ。チェルシー首脳陣は、このスペイン人選手のフィジカル能力と戦術眼が、イングランドサッカーのスピードにもスムーズに適応することを可能にすると確信している。
チェルシーの戦術的変化
チャバリアの加入は、アロンソの指揮の下でチェルシーの補強戦略が明確に進化していることを浮き彫りにしている。BlueCoのオーナーグループは以前、将来的な成長を見込める若手有望株の獲得に大きく重きを置いていたが、今夏の移籍市場ではプレミアリーグのベテラン、ダニー・ウェルベックとジョーダン・ヘンダーソンの加入を受け、実績あるプロフェッショナルへと方針転換が見られている。
28歳の左サイドバックは、左サイドでジョレル・ハトに激しいポジション争いをもたらす存在になると見込まれており、ククレジャのレアル・マドリー移籍で生じた穴を埋めることになる。報道によれば、アロンソはチャバリアの汎用性を高く評価しており、このDFは標準的な4バックでも、より高い位置を取るウイングバックでも同じように快適にプレーできる。
- AFP
スタンフォード・ブリッジの回転ドアは回り続ける
チャバリアの加入により、チェルシーの今夏の新戦力は合計7人となった。移籍市場で前例のない活発な動きが続いている。クラブはすでに、英国人選手としては記録更新となる契約でモーガン・ロジャーズ獲得に巨額を投じており、そのほかにもマクサンス・ラクロワ、マルコ・パレストラ、バレンティン・バルコといった注目の補強を進めている。
一方で、新戦力の流入に伴い、スカッド規模と給与総額を管理するため、大幅な整理も必要となっている。ククレジャの退団に加え、チェルシーは複数の放出も承認しており、その中には下部組織育ちのDFトレヴォ・チャロバーのイタリアのコモへの完全移籍も含まれる。さらに、アンドレイ・サントスやタイリーク・ジョージといった周辺戦力の選手たちもチームを離れ、アレハンドロ・ガルナチョは一時的な形でアストン・ヴィラへ向かった。
焦点は現在、プレシーズン最終段階へと移っている。チェルシーはジョホール・ダルル・タクジムとの劇的な3-3のドローを含む結果の波がある中で、勢いを築こうとしている。クラブの補強戦略が終盤に近づく中、アロンソにはこの7人の新戦力を一体感あるチームへと融合させる重圧がかかることになる。
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