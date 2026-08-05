チェルシーがチャバリア獲得に近づいていると、Press Associationが把握したとESPNが報じた。移籍金は1630万ポンド前後になる見込みだ。昨季のカンファレンスリーグ決勝進出チームの一員だったチャバリアは左サイドのDFで、マルク・ククレジャのレアル・マドリー移籍を受け、ジョレル・ハトのポジション争い相手となる見通しである。チェルシーはこの夏の大半で同選手を追いかけており、関係者は全員、契約成立に自信を示している。

年齢にもかかわらず、チャバリアのトップリーグでの経験は4シーズンしかない。2022年にセグンダ・ディビシオンのレアル・サラゴサから移籍したためだ。同選手の加入は、欧州主要リーグで実力を証明した選手を優先するという、クラブの市場アプローチの継続的な変化を意味することになる。ラージョでのチャバリアの台頭はヨーロッパ各地の複数のスカウトの目を引いているが、チェルシーが獲得レースを制したようだ。