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シャビ・アロンソがチーム刷新を続ける中、チェルシーがラージョ・バジェカーノDF獲得へ、1630万ポンドの契約成立に接近
チェルシー、ククレジャの後釜を特定
チェルシーがチャバリア獲得に近づいていると、Press Associationが把握したとESPNが報じた。移籍金は1630万ポンド前後になる見込みだ。昨季のカンファレンスリーグ決勝進出チームの一員だったチャバリアは左サイドのDFで、マルク・ククレジャのレアル・マドリー移籍を受け、ジョレル・ハトのポジション争い相手となる見通しである。チェルシーはこの夏の大半で同選手を追いかけており、関係者は全員、契約成立に自信を示している。
年齢にもかかわらず、チャバリアのトップリーグでの経験は4シーズンしかない。2022年にセグンダ・ディビシオンのレアル・サラゴサから移籍したためだ。同選手の加入は、欧州主要リーグで実力を証明した選手を優先するという、クラブの市場アプローチの継続的な変化を意味することになる。ラージョでのチャバリアの台頭はヨーロッパ各地の複数のスカウトの目を引いているが、チェルシーが獲得レースを制したようだ。
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アロンソ、ベテランの経験を優先へ
その加入が実現すれば、新監督シャビ・アロンソの下でチェルシーがより経験豊富な選手の獲得を目指す流れをさらに続けることになる。ブライトンから35歳のFWダニー・ウェルベックが加わり、ブレントフォード退団後の月曜日に36歳のジョーダン・ヘンダーソンも加入した。この明確な戦略転換は、これまで年長の選手が不足していると批判されてきたロッカールームにリーダーシップを注入したいという意向を反映したものだ。
チャバリアは、チェルシーが引き続き陣容刷新を進める中で、この夏3人目のDF補強となる見込みだ。7月にはアタランタから右サイドのフルバック、マルコ・パレストラが加入し、クリスタル・パレスからマクサンス・ラクロワを獲得したことも先週発表された。そこにチャバリアを加えることで、チェルシーは戦術的柔軟性を確保することになる。特にこのスペイン人選手は、伝統的な4バックでも、アロンソが頻繁に用いるより攻撃的なシステムでのウイングバックでも貢献できる能力で知られている。
チャロバー退団でスタンフォード・ブリッジからの流出続く
トレヴォ・チャロバーは、新たにクラブを離れる下部組織出身選手となった。イタリアのコモへの完全移籍で合意に達している。DFチャロバーは、かつてチェルシーで活躍したセスク・ファブレガスの下でプレーすることになる。ファブレガスは、セリエAの同クラブをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ参戦へ導く準備を進めている。
チャロバーの退団は、クラブが人件費の削減と、アロンソの明確な戦術的要求に合わせたスカッドの再編を進める中で続いている一連の放出に続くものだ。今夏の慌ただしい移籍市場でクラブを離れた選手の一覧には、ククレジャ、タイリーク・ジョージ、アンドレイ・サントスも加わっている。複数の実績ある選手を手放す決断は、進むべき方向を抜本的に変える必要があったとフロントが認識していることを示している。
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再建の財政規模
この夏の総支出額は、BlueCoのオーナーシップ体制における記録的水準に急速に近づいている。チャバリアの1630万ポンドでの獲得は、モーガン・ロジャーズに投じた1億1700万ポンドと比べれば控えめに映るかもしれないが、前シーズンに選手層の薄さを欠いたチームにとっては重要な最後の1ピースとなる。チャロバーとククレジャの退団により、クラブは給与総額の大幅削減に成功しており、これによって財務規則に抵触することなく新戦力を組み込める状況になっている。プレミアリーグ開幕が急速に迫る中、クラブ首脳陣はチャバリア獲得を早期にまとめ、新たなチームメートとのトレーニングをできるだけ早く始められるようにしたい考えだ。
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