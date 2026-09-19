チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、Gテック・コミュニティ・スタジアムでブレントフォードとのダービーに0-3で大敗した自軍の戦いぶりを見届けた後、容赦ない言葉を口にした。序盤は主導権を握る時間帯もあったが、チェルシーは後半に完全に崩壊。ジェイドン・アンソニー、イゴール・チアゴ、ファビオ・カルヴァーリョに得点を許した。

この結果により、チェルシーは今季プレミアリーグ2敗目を喫した。

アロンソ監督は、選手たちがトップリーグで結果をつかむために必要な競争力を維持できなかったと認めた。