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シャビ・アロンソがチェルシーのパフォーマンスを批判、ジョーダン・ヘンダーソンはブレントフォード戦敗戦でデビューに苦しむ
アロンソ、チェルシーがブレントフォードで崩壊し憤慨
チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、Gテック・コミュニティ・スタジアムでブレントフォードとのダービーに0-3で大敗した自軍の戦いぶりを見届けた後、容赦ない言葉を口にした。序盤は主導権を握る時間帯もあったが、チェルシーは後半に完全に崩壊。ジェイドン・アンソニー、イゴール・チアゴ、ファビオ・カルヴァーリョに得点を許した。
この結果により、チェルシーは今季プレミアリーグ2敗目を喫した。
アロンソ監督は、選手たちがトップリーグで結果をつかむために必要な競争力を維持できなかったと認めた。
- AFP
主力負傷離脱者がいても、監督は言い訳を拒否
試合後に語ったアロンソ監督は、負傷した主将リース・ジェームズやエースFWジョアン・ペドロの不在を言い訳にはしないと強調した。44歳の指揮官は、試合途中で強度を落とせば必ず代償を払うことになると警告し、チームに即座の自己反省を求めた。
また、95分間を通したメンタル面の集中力は、決して譲れない条件だと強調した。
「後半の内容と結果には、最後は失望している」とアロンソ監督は述べた。「プレミアリーグで戦うにはこれでは不十分だ。90分間やり切れなければならない。だから今日は罰を受けた。話をしたり、言い訳を探したりすることではない」
ヘンダーソン、古巣相手に悪夢のデビュー
この敗戦は、かつて所属したクラブとの一戦でチェルシーでの公式戦デビューを飾った今夏加入のジョーダン・ヘンダーソンにとって、とりわけ痛手となった。36歳のベテランは手首の負傷から復帰し、最も低い位置のセントラルMFとしてプレーしたが、試合のテンポを支配できず、ホームサポーターから絶え間ないやじを浴びた。
イングランドメディアは、このMFに一様に10点満点中4点の評価を与え、配球の遅さと横パスの多さを指摘した。
決定的だったのは、ブレントフォードの2点目につながる場面のビルドアップでヘンダーソンがボールを失ったことだ。これによりミッケル・ダムスゴーアがケヴィン・シャーデを走らせ、最後はイゴール・チアゴがこぼれ球を押し込んだ。
チェルシー、重要な連戦を前に安定感を模索へ
チェルシーは現在、アロンソが中盤と守備における明白な機能不全の修正に取り組む中、早急な立て直しの時期に直面している。この試合を通じてジョレル・ハトは出場機会のないままベンチに座ったが、指揮官はチームの基本的な習慣を早急に改善しなければならないと強調した。
チェルシーは今後のプレミアリーグの試合を前に、競争力を示す鋭さを速やかに取り戻さなければならない。
アロンソは最後に、試合を通した一貫性を築くために、コーチングスタッフにはまだ大きな改善の余地があると結論づけた。
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