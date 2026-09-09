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シャビ・アロンソがチェルシーのスターを戦力外に！ 指揮官がリーズ戦を前に、容赦ない選考判断でトップチーム追放を認める
パエス、スタンフォード・ブリッジで構想外に
チェルシーは水曜夜、カラバオカップでリーズ・ユナイテッドと対戦する。日曜のプレミアリーグでアーセナルに1-2で敗れた後だけに、立て直しを図る一戦となる。週半ばのカップ戦はメンバーを入れ替える絶好の機会となるが、10代のスター、ケンドリー・パエスは出場しない。アロンソは、エクアドル代表の同選手が先月リーベル・プレートへのローン移籍から復帰して以降、この19歳に対して明確に扉を閉ざしている。
BlueCoは9月1日の期限前に、1730万ポンドのMFにイングランド国内でのローン移籍先を確保しようとしたものの、実現しなかった。2023年に事前合意が成立し、昨夏に正式加入したパエスは、昨季をストラスブールで過ごしたが、ロンドンのクラブで公式戦デビューはいまだ果たしていない。
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アロンソ、エクアドルの神童獲得の可能性を否定
火曜日にメディア対応した44歳の指揮官は、パエスの当面の西ロンドンでの将来について問われると、言葉を濁さなかった。「いや、違う。彼はプランに含まれていない」とアロンソは率直に語った。「現時点で、彼はトップチームの一員ではない」
それとは対照的に、アロンソは別の10代ウインガーを称賛する姿勢を見せた。ブラジル人FWエステヴァオは、前指揮官エンツォ・マレスカとリアム・ロジニアーの体制時と比べて新体制下で出場時間が減っており、1月の退団説も浮上している。しかし、スペイン人指揮官はその見方を強く否定した。
「いや、エステは準備ができているし、トレーニングでも良い状態だ」とアロンソは説明した。「彼は［アーセナル戦で］非常に良いインパクトを残したし、大きなチャンスがある。だからこそ、完全にチームに関わっているし、毎日本当に良い姿勢を見せている」
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一方で、パエスが完全に戦力外の立場に置かれているのに対し、エステヴァオは新指揮官の信頼を着実に築いている。19歳の同選手は前回のカラバオカップでルートン・タウン戦の2-0勝利に先発し、エミレーツ・スタジアムでのアーセナル戦でも終盤に出場機会を得た。アロンソ監督は、そうした取り組みに報いたい考えで、プロジェクトの中でさらに深く組み込んでいくことを望んでいる。
「自分を証明し、示そうという意欲とハングリー精神を持ち、日々チャレンジに向き合う準備ができている選手たちこそ、ここで私たちが築きたいものだ」とアロンソ監督は付け加えた。「エステもその一員だ。だからこそ、彼は非常に良い姿勢を見せているし、非常に良いメンタリティーで毎試合の準備をし、チームのためにいつでも準備ができている」
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カラバオカップは正念場を迎える
チェルシーはリーズをホームに迎え、カップ戦突破を狙うとともに、フラム戦とブライトン戦で序盤に白星を挙げたリーグ戦の好スタートをさらに勢いづけたい考えだ。エステヴァオは右サイドで起用される可能性が高く、先発でも途中出場でも出番が見込まれている。
一方、パエスを取り巻く当面の状況は厳しい。イングランドの移籍市場はすでに完全に閉じており、パエスは1月まで待機を余儀なくされるか、あるいは締め切りがまだ過ぎていないリーグへの一時移籍を実現させるしかない。現時点で現実的な退避先となる市場は、ブラジル、メキシコ、ギリシャのみだ。
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