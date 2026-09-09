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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

シャビ・アロンソがチェルシーのスターを戦力外に！　指揮官がリーズ戦を前に、容赦ない選考判断でトップチーム追放を認める

シャビ・アロンソ
チェルシー
プレミアリーグ
ケンドリー・パエス
チェルシー 対 リーズ
リーズ
EFL カップ
エステヴァン

シャビ・アロンソは、チェルシーのスカッドの層の厚さについて容赦ない評価を下し、クラブで最も高額な若手有望株の1人をトップチームの活動から外した。 スタンフォード・ブリッジでの船出は明暗が分かれているスペイン人指揮官だが、ロンドン西部で自身の戦術プロジェクトを磨く中で、一部の選手は出場時間を求めるなら別の場所を探さなければならないことを明確にした。

  • パエス、スタンフォード・ブリッジで構想外に

    チェルシーは水曜夜、カラバオカップでリーズ・ユナイテッドと対戦する。日曜のプレミアリーグでアーセナルに1-2で敗れた後だけに、立て直しを図る一戦となる。週半ばのカップ戦はメンバーを入れ替える絶好の機会となるが、10代のスター、ケンドリー・パエスは出場しない。アロンソは、エクアドル代表の同選手が先月リーベル・プレートへのローン移籍から復帰して以降、この19歳に対して明確に扉を閉ざしている。

    BlueCoは9月1日の期限前に、1730万ポンドのMFにイングランド国内でのローン移籍先を確保しようとしたものの、実現しなかった。2023年に事前合意が成立し、昨夏に正式加入したパエスは、昨季をストラスブールで過ごしたが、ロンドンのクラブで公式戦デビューはいまだ果たしていない。


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  • River Plate v Carabobo - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    アロンソ、エクアドルの神童獲得の可能性を否定

    火曜日にメディア対応した44歳の指揮官は、パエスの当面の西ロンドンでの将来について問われると、言葉を濁さなかった。「いや、違う。彼はプランに含まれていない」とアロンソは率直に語った。「現時点で、彼はトップチームの一員ではない」

    それとは対照的に、アロンソは別の10代ウインガーを称賛する姿勢を見せた。ブラジル人FWエステヴァオは、前指揮官エンツォ・マレスカとリアム・ロジニアーの体制時と比べて新体制下で出場時間が減っており、1月の退団説も浮上している。しかし、スペイン人指揮官はその見方を強く否定した。

    「いや、エステは準備ができているし、トレーニングでも良い状態だ」とアロンソは説明した。「彼は［アーセナル戦で］非常に良いインパクトを残したし、大きなチャンスがある。だからこそ、完全にチームに関わっているし、毎日本当に良い姿勢を見せている」


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    一方で、パエスが完全に戦力外の立場に置かれているのに対し、エステヴァオは新指揮官の信頼を着実に築いている。19歳の同選手は前回のカラバオカップでルートン・タウン戦の2-0勝利に先発し、エミレーツ・スタジアムでのアーセナル戦でも終盤に出場機会を得た。アロンソ監督は、そうした取り組みに報いたい考えで、プロジェクトの中でさらに深く組み込んでいくことを望んでいる。

    「自分を証明し、示そうという意欲とハングリー精神を持ち、日々チャレンジに向き合う準備ができている選手たちこそ、ここで私たちが築きたいものだ」とアロンソ監督は付け加えた。「エステもその一員だ。だからこそ、彼は非常に良い姿勢を見せているし、非常に良いメンタリティーで毎試合の準備をし、チームのためにいつでも準備ができている」


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    カラバオカップは正念場を迎える

    チェルシーはリーズをホームに迎え、カップ戦突破を狙うとともに、フラム戦とブライトン戦で序盤に白星を挙げたリーグ戦の好スタートをさらに勢いづけたい考えだ。エステヴァオは右サイドで起用される可能性が高く、先発でも途中出場でも出番が見込まれている。

    一方、パエスを取り巻く当面の状況は厳しい。イングランドの移籍市場はすでに完全に閉じており、パエスは1月まで待機を余儀なくされるか、あるいは締め切りがまだ過ぎていないリーグへの一時移籍を実現させるしかない。現時点で現実的な退避先となる市場は、ブラジル、メキシコ、ギリシャのみだ。

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