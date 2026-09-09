火曜日にメディア対応した44歳の指揮官は、パエスの当面の西ロンドンでの将来について問われると、言葉を濁さなかった。「いや、違う。彼はプランに含まれていない」とアロンソは率直に語った。「現時点で、彼はトップチームの一員ではない」

それとは対照的に、アロンソは別の10代ウインガーを称賛する姿勢を見せた。ブラジル人FWエステヴァオは、前指揮官エンツォ・マレスカとリアム・ロジニアーの体制時と比べて新体制下で出場時間が減っており、1月の退団説も浮上している。しかし、スペイン人指揮官はその見方を強く否定した。

「いや、エステは準備ができているし、トレーニングでも良い状態だ」とアロンソは説明した。「彼は［アーセナル戦で］非常に良いインパクトを残したし、大きなチャンスがある。だからこそ、完全にチームに関わっているし、毎日本当に良い姿勢を見せている」



