チェルシー新監督のアロンソは、ドレイク・スイートでの初会見で落ち着きと自信を示した。公式ウェブサイトによると、コバム練習場で already 構想を始動させた元レアル・マドリード、バイエル・レバークーゼン監督は、新時代を託された喜びを隠さなかった。

「まず、皆さんからの温かい歓迎に感謝したい」とアロンソは冒頭で語った。「この職に就いた興奮の理由は単純だ。このクラブ、このチーム、そしてこの偉大なクラブに加われたこと。私はこのクラブの一員として、スポーツディレクター、選手、コバムのスタッフと協力したい」