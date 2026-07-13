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シャビ・アロンソがチェルシーでの「挑戦」に意気込む。新監督はプレミアリーグ復帰へ準備を進める。
スタンフォード・ブリッジでの夢のようなチャンス
チェルシー新監督のアロンソは、ドレイク・スイートでの初会見で落ち着きと自信を示した。公式ウェブサイトによると、コバム練習場で already 構想を始動させた元レアル・マドリード、バイエル・レバークーゼン監督は、新時代を託された喜びを隠さなかった。
「まず、皆さんからの温かい歓迎に感謝したい」とアロンソは冒頭で語った。「この職に就いた興奮の理由は単純だ。このクラブ、このチーム、そしてこの偉大なクラブに加われたこと。私はこのクラブの一員として、スポーツディレクター、選手、コバムのスタッフと協力したい」
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ファンとの強固な絆を築く
アロンソの哲学は、チームとスタンフォード・ブリッジのサポーターの一体感だ。クラブが過渡期を過ごした今、このスペイン人監督は、魅力的なサッカーでチェルシーを「常勝軍団」へと復活させる決意だ。
「我々は興奮を生み出し、サポーターとの絆を築き、試合に勝ち、成功を収めたい」とこのスペイン人監督は付け加えた。「このクラブには大きな可能性があると見ている。ここにはすでに強固な基盤があり、今後はピッチ上で競争力を維持できるよう、さらにチームを強化していきたい」
世界一過酷なリーグが突きつける挑戦
リヴァプールでの伝説的な選手時代を経てイングランドのサッカーに精通するアロンソは、プレミアリーグが進化したと認める。イングランド初監督となる今回、彼は「究極の環境」で世界トップクラスの指揮官と戦術を競うことに燃えている。
「プレミアリーグは今、世界で最も競争が激しいリーグだ」とスペイン人監督は付け加えた。「監督として戻ってくるのは挑戦だが、その挑戦を受け入れ、共に成長し学ぶことを楽しみにしている。」
ブルースの歴史を称えて
アロンソのチェルシー就任は、名将たちの足跡を継ぐものとなった。彼はクラブの輝かしい歴史と、スタンフォード・ブリッジを彩った選手たちへの敬意を語り、「クラブの将来を担え光栄だ」と述べた。
「チェルシーの歴史は明らかです。成功だけでなく、ここでプレーした偉大な選手や監督たちによるものです。（ここにいられることを）本当に光栄に思い、早く仕事を始めたいです」とアロンソは語った。
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