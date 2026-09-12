週半ばのカラバオカップでの対戦では、パーマーとロジャーズの連係が存分に発揮された。両選手は途中出場から2点ビハインドをひっくり返した。ロジャーズが創造性あふれる圧巻のプレーを見せた一方で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたのはパーマーで、試合後にはカメラの前で2人の友人による冗談交じりのやり取りが繰り広げられた。

チェルシーのプレミアリーグでのハル・シティ戦を前に語ったアロンソは、チーム内の競争心に喜びを示した。「私にとっては、2人ともこの賞は自分にふさわしいと感じているのが良いことだ」と、このスペイン人は述べた。「間違いなく、2人ともチームでプレーすること、そしてお互いに一緒にプレーすることを楽しんでいる。

「相手がチームのために良いことをすれば、それを喜べる関係でもある。われわれはそれを期待していたが、実際にそうなっていて、しかも早い段階で良い連係ができていることをとてもうれしく思う。

「さらにジョアン［ペドロ］も彼らとうまくつながっていて、それはわれわれの強みの一つだ」



