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シャビ・アロンソがコール・パーマーとモーガン・ロジャースの「つながり」を称賛 チェルシー指揮官は「出来レース」のマン・オブ・ザ・マッチ論争に言及
スタンフォード・ブリッジで芽生えるブロマンス
週半ばのカラバオカップでの対戦では、パーマーとロジャーズの連係が存分に発揮された。両選手は途中出場から2点ビハインドをひっくり返した。ロジャーズが創造性あふれる圧巻のプレーを見せた一方で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたのはパーマーで、試合後にはカメラの前で2人の友人による冗談交じりのやり取りが繰り広げられた。
チェルシーのプレミアリーグでのハル・シティ戦を前に語ったアロンソは、チーム内の競争心に喜びを示した。「私にとっては、2人ともこの賞は自分にふさわしいと感じているのが良いことだ」と、このスペイン人は述べた。「間違いなく、2人ともチームでプレーすること、そしてお互いに一緒にプレーすることを楽しんでいる。
「相手がチームのために良いことをすれば、それを喜べる関係でもある。われわれはそれを期待していたが、実際にそうなっていて、しかも早い段階で良い連係ができていることをとてもうれしく思う。
「さらにジョアン［ペドロ］も彼らとうまくつながっていて、それはわれわれの強みの一つだ」
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かつてのシティの若きスターたちに歴史は繰り返す
ともに24歳の2人のつながりは偶然ではない。2人は以前、マンチェスター・シティの下部組織とイングランド代表の両方でともにプレーしていたからだ。アロンソは、クラブが夏の移籍市場が閉幕するずっと前から2人の関係性を注視していたと明かした。
スペイン人指揮官は「一緒にプレーする前から、彼らはとても強く結びついていた」と語った。「移籍が実現する数週間前から、私たちはこのつながりを追っていた。コールは非常に大きな影響力を持っていた。彼は重要な役割を果たしたし、モーガンもそうだったし、クラブもそうだった。これが今の形に至ったことをうれしく思っている。
「（ロジャーズは）かなりうまく適応している。とても速かった。彼はとても良い感覚を持っていて、自分のプレー、自分のサッカー、そしてチームとのつながりを楽しんでいる」
ハル・シティが新たな挑戦を提示
コブハムの雰囲気は高まっているが、チェルシーはここから昇格組ハル・シティとの厄介な一戦に目を向けなければならない。ハル・シティは今季ここまで素晴らしいスタートを切っており、順位表ではチェルシーを勝ち点1上回っている。チームを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督は最近、チェルシーのスター選手たちを止める唯一の方法は「蹴ることだ」と冗談交じりに語っていた。
「明日の試合にも、先週のアーセナル戦と同じ敬意を持って臨む」とアロンソは述べた。「ハルは倒すのが難しい相手になる。相手にも武器があり、自信もある。監督も素晴らしい仕事をしている。だから難しい試合になるし、ハルに勝つには自分たちがベストを尽くさなければならない」
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ネトがチェルシーへの残留を誓う
現在の先発組の好調に加え、チェルシーにはペドロ・ネトが新たな長期契約にサインしたという追い風ももたらされた。ウルヴァーハンプトンから加入後、チームの重要な一員となっているポルトガル人ウインガーは、2032年までクラブに身を委ねた。26歳のネトは安定したパフォーマンスを続けており、ここまで西ロンドンでの在籍期間で21ゴール19アシストを記録している。
発表後にクラブ公式サイトの取材に応じたネトは、今後への期待感を口にした。ポルトガル代表の同選手は「ここではチームとしても個人としても良い瞬間がいくつかあったし、今はそうした瞬間をもっと増やしたいと思っている」と語った。「本当にワクワクしている。なぜなら、一緒に多くのことを成し遂げられると思っているからだ」
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