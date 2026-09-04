バリオス獲得への動きは、スタンフォード・ブリッジで前例のない動きが続いた夏に続くものだ。クラブは人材の出入りが激しい状況にあり、チェルシーはアロンソの戦術的哲学に明確に合致する補強を優先。その結果、新戦力の獲得に投じた総額は3億4500万ポンド強に上った。これらの補強は、クラブが今季あらゆる大会で戦うことを見据える中、守備面と攻撃面の重要な穴を埋めるものとなった。

ただ、チェルシーは同時に余剰戦力の整理にも積極的で、収支のバランスを取るため複数の選手を放出した。クラブは売却によって3億9000万ポンド近い収入を生み出し、移籍市場を極めて良好な財務状況で終えた。この巧みな立ち回りにより、チェルシーはこの期間に欧州市場全体で最も多くの収益を生み出したクラブとなり、1月にバリオス獲得へ本格的なオファーを出すために必要な資金力を手にした。



