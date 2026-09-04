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シャビ・アロンソがエンソ・フェルナンデスの「完璧な」後継者を特定、チェルシーはアトレティコ・マドリーのサプライズスター獲得へ1億ユーロの1月急襲を画策か
アロンソ、フェルナンデスの穴埋めへラ・リーガのスターを狙う
チェルシーは、夏の移籍市場最終盤に大きく様変わりした中盤の再構築に向け、時間を無駄にしていない。フェルナンデスを記録的な移籍金でマンチェスター・シティーへ放出し、モナコのラミーヌ・カマラ獲得にも土壇場で失敗したことを受け、チェルシーはラ・リーガへと目を向けている。
『Fichajes』によると、この西ロンドンのクラブは新年に向け、アトレティコ・マドリーのパブロ・バリオスをスタンフォード・ブリッジに迎え入れるため、1億ユーロ（8560万ポンド）という巨額オファーを準備しているという。アロンソは23歳の同選手を高く評価しているとされており、プレミアリーグで成功するために必要なテクニカルな質と戦術的インテリジェンスを兼ね備えていると考えているようだ。
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アトレティコ・マドリー、主力スターを守るため徹底抗戦へ
チェルシーの資金力は広く知られているが、バリオスの獲得は決して簡単ではない。バリオスはメトロポリターノでのディエゴ・シメオネ監督の中盤構成における中核と見なされており、スペインのクラブにその退団を容易にする考えはない。
こうした新たな財政的安定は、クラブの筆頭株主としてアポロ・スポーツ・キャピタルが加わったことによるところが大きい。バリオスには現在、スペインの首都での長期的な将来を守る5億ユーロという驚異的な契約解除条項が設定されている。
チェルシーの記録破りの夏の補強劇
バリオス獲得への動きは、スタンフォード・ブリッジで前例のない動きが続いた夏に続くものだ。クラブは人材の出入りが激しい状況にあり、チェルシーはアロンソの戦術的哲学に明確に合致する補強を優先。その結果、新戦力の獲得に投じた総額は3億4500万ポンド強に上った。これらの補強は、クラブが今季あらゆる大会で戦うことを見据える中、守備面と攻撃面の重要な穴を埋めるものとなった。
ただ、チェルシーは同時に余剰戦力の整理にも積極的で、収支のバランスを取るため複数の選手を放出した。クラブは売却によって3億9000万ポンド近い収入を生み出し、移籍市場を極めて良好な財務状況で終えた。この巧みな立ち回りにより、チェルシーはこの期間に欧州市場全体で最も多くの収益を生み出したクラブとなり、1月にバリオス獲得へ本格的なオファーを出すために必要な資金力を手にした。
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アロンソの下での戦術的適合性
アロンソにとって、バリオスのような選手の獲得は、単にフェルナンデスの働きを補うだけではなく、チームのアイデンティティーを磨き上げることにもつながる。素早く攻撃へ移行する力と、プレッシャー下でも落ち着いてプレーできるスペイン人MFの特性は、アロンソの戦術に理想的に合致している。
アトレティコ・マドリーの抵抗が予想されるものの、チェルシーはこの獲得レースに全面的に本腰を入れているようだ。クラブ首脳陣は、このレベルの才能を確保するには多額の投資が必要になることを十分に理解しているが、バリオスを中盤の最後のピースと見なしている。1月の移籍市場が近づく中、チェルシーはアロンソに夢の補強をもたらすべく、最初の1億ユーロのオファーパッケージでアトレティコの意思を試す見込みだ。
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