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シャビ・アロンソがエンソ・フェルナンデスの重要な最新情報を明かす。マンチェスター・シティは期限最終日に大型オファーを準備へ
フェルナンデスのカラバオカップ構想
マンチェスター・シティは、今夏の移籍市場でチェルシーが以前に設けた非公式の期限を逃したにもかかわらず、フェルナンデス獲得に向けて動く準備を進めている。移籍金が1億2000万ポンドと評価されているフェルナンデスは、この夏を通してスタンフォード・ブリッジからの退団が盛んに取り沙汰されてきた。
しかし、『The Independent』によると、シャビ・アロンソは木曜日のルートン・タウン戦となるチェルシーのカラバオカップで、フェルナンデスがメンバー入りすると見込んでいる。フェルナンデスは月曜日のフラムとのプレミアリーグ開幕戦で途中出場していた。フェルナンデスの状況について確認されると、アロンソは「そうだ。彼が関与すると見込んでいる。彼はトレーニングをこなしており、とても良い状態で練習している。優れたプロフェッショナルであり、メンバーに入るだろう」と語った。
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チェルシーで最高の選手たちを引き留める
フェルナンデスはクレイヴン・コテージで途中出場した際、チェルシーのサポーターから温かい歓迎を受けた。これに先立ち、アルゼンチンのワールドカップ準決勝でのイングランド戦勝利における自身の物議を醸した役割を受け、スタンフォード・ブリッジで行われたプレシーズンの親善試合ではブーイングを浴びていた。
フェルナンデスを残留させたいかどうかを問われると、アロンソはチェルシーが状況を慎重に見極める必要があると認めた。アロンソは「可能な限り最高のチームを作りたい。彼の能力は分かっているし、それを示してきた。待たなければならないが、まずは明日のことを考え、状況がどう進展するか見ていく」と語った。マンチェスター・シティは9月1日の期限前に再びオファーを出す見通しだ。
フェルナンデスの代役候補となるMF
フェルナンデスが退団する場合、チェルシーはアレックス・スコット獲得に向けて再びボーンマスに動く構えだ。ボーンマスはこれまで関心を退けてきたが、8000万ポンド超、おそらく9000万ポンド近いオファーであれば再考を促せるとの見方がある。アロンソはまた、フェルナンデス売却がチェルシーの代役確保にかかっているかどうかについて、明言を避けた。
アロンソは「常に重要なのは、文脈や状況、タイミング、置かれた事情を理解することだ。だから、あらゆることに当てはまる明確なルールがあるわけではない。これまでどのように物事が進んできたのか、自分たちが何を望んでいるのか、将来に向けて何を望むのかを理解する必要がある。だから、私の中に不変のルールはない。個々の状況を見極める必要がある」と語った。
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フェルナンデスとチェルシーの次は?
チェルシーは当面の焦点を木曜日に行われるルートン・タウンとのカラバオカップに置いており、フェルナンデスはこの試合に出場するとみられている。その一戦の後、アロンソとそのチームは重要なプレミアリーグの試合に向けて準備を進める。一方、マンチェスター・シティは来週に移籍市場が完全に閉まる前に、フェルナンデスに対する受け入れ可能なオファーを正式にまとめるため、時間との戦いに直面している。
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