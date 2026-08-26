フェルナンデスはクレイヴン・コテージで途中出場した際、チェルシーのサポーターから温かい歓迎を受けた。これに先立ち、アルゼンチンのワールドカップ準決勝でのイングランド戦勝利における自身の物議を醸した役割を受け、スタンフォード・ブリッジで行われたプレシーズンの親善試合ではブーイングを浴びていた。

フェルナンデスを残留させたいかどうかを問われると、アロンソはチェルシーが状況を慎重に見極める必要があると認めた。アロンソは「可能な限り最高のチームを作りたい。彼の能力は分かっているし、それを示してきた。待たなければならないが、まずは明日のことを考え、状況がどう進展するか見ていく」と語った。マンチェスター・シティは9月1日の期限前に再びオファーを出す見通しだ。