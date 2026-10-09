シャビ・アロンソは、影響力の大きいMFモイセス・カイセドが土曜日のボーンマス戦でチェルシーのスタメンに復帰する準備が整ったと明かした。エクアドル代表は、長引いていた筋肉系の問題に対処した後、この3週間の期間を使って万全のコンディションを取り戻した。

ジョアン・ペドロ、リース・ジェームズ、マルコ・パレストラもコブハムで1週間フルにトレーニングを消化した。

「ようやく、この質問をずっと受けてきたが、モイセスにはこの時間を使ってコンディションを戻させた」とアロンソは笑みを浮かべた。「彼は問題なく行ける」