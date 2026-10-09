Craig Mercer
翻訳者：
「シャビ、お前は間違えた！」、アロンソが率直に告白 チェルシーに大きな負傷の痛手
カイセド、ボーンマス戦で復帰へ
シャビ・アロンソは、影響力の大きいMFモイセス・カイセドが土曜日のボーンマス戦でチェルシーのスタメンに復帰する準備が整ったと明かした。エクアドル代表は、長引いていた筋肉系の問題に対処した後、この3週間の期間を使って万全のコンディションを取り戻した。
ジョアン・ペドロ、リース・ジェームズ、マルコ・パレストラもコブハムで1週間フルにトレーニングを消化した。
「ようやく、この質問をずっと受けてきたが、モイセスにはこの時間を使ってコンディションを戻させた」とアロンソは笑みを浮かべた。「彼は問題なく行ける」
- AFP
指揮官が過去に焦って進めた誤りを認める
アロンソは、カイセド不在によってチェルシーの中盤のバランスにおける彼の重要性が改めて浮き彫りになったと認める一方、以前の試合で復帰を急がせたのは自分のミスだったとも認めた。「あのクオリティー、重要性、ダイナミズムを持つ選手がいなければ、どんなチームでも確実に痛手になる」とアロンソは認めた。
「ブレントフォード戦ではリスクを取りたくなかった。ブライトン戦ではそれをしてしまったからだ。私自身がそうしてしまい、『シャビ、お前は間違っていた』と言った」
「今は彼の状態はずっと良くなっている」
ギッテンス、足首負傷で離脱
主力選手たちの復帰という好材料があった一方で、チェルシーはウインガーのジェイミー・ギッテンスが代表活動から足首の問題を抱えて戻ったことで、大きな痛手を受けた。「彼は明日の試合に間に合わない。今回のインターナショナルブレークに関する悪い知らせだ」とアロンソは明かした。
「足首を負傷しており、数週間は離脱することになる」
この負傷により、控えのアタッカー陣にはアピールするチャンスが生まれている。
- Sportimage
若き才能たちがより大きな役割を担う構えだ
アロンソは、下部組織出身のDFジョシュ・アチャンポンとブラジル人ウインガーのエステバオ・ウィリアンを、次に台頭してくる準備ができている選択肢として挙げた。アチャンポンについて、アロンソは「彼はより成熟したプレーを見せ、よりアグレッシブになっている。プレミアリーグで戦うために何が必要かも理解している」と述べた。
エステバオの出場時間については、アロンソは「プレミアリーグの要求度は分かっている。彼にも出番は来るし、より多くの出場時間も得ることになる」と付け加えた。
チェルシーは土曜日、リフレッシュされたスカッドでボーンマス戦に臨む。
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