ラポルタはこれらの疑惑を即座に否定し、元監督を今後の会長選挙を控えた政治的な駆け引きの駒として位置づけた。会長は移籍が破談になったのは、理事会の拒否権行使ではなく、選手側の陣営からの連絡不足が原因だと主張した。

彼は、財務計画が準備されている最中にホルヘ・メッシから突然連絡が途絶え、その後インテル・マイアミ移籍の決定を伝えられたと指摘し、監督が利用されたと主張した。

「メッシに関しては、2023年に私はホルヘ・メッシに契約書を送った。彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎる。マイアミに行くことを望む』と私に伝えた。私はそれを尊重すると伝えた」と彼は語った。

テバスはこの主張を補強し、リーグ側が一度も必要な財政的承認を提供しなかったと強調。さらに公式な要請すら行われなかったと付け加えた。