「シャビは正しい」― アトレティコ・マドリードのディレクター、バルセロナのレジェンドを支持　リオネル・メッシ復帰説に　ジョアン・ラポルタ会長とハビエル・テバス会長の否定にもかかわらず

2023年にリオネル・メッシのバルセロナ復帰が実現しなかった件をめぐる論争は、今なお収束していない。元スポーツディレクターのマテウ・アレマニーは、クラブがアルゼンチン人スターの再獲得についてリーグの承認を得ていたとするシャビ・エルナンデスの衝撃的な主張を公に支持した。これは選挙を控えた現職会長ジョアン・ラポルタとリーガ・エスパニョーラ会長ハビエル・テバスによる公式見解と真っ向から対立するものである。

  アレマニー、メッシ騒動でシャビを支持

    メッシのバルセロナ復帰失敗を巡り、衝撃的な新事実が浮上した。2021年から2023年までクラブでスポーツディレクターを務めた元バルサ関係者のアレマニーが、シャビ監督を強く支持する姿勢を示したのだ。アトレティコ・マドリードの現役員である彼は、チャンピオンズリーグの試合を前に、伝説的ミッドフィルダーの主張が完全に正確であることを確認した。

    「シャビの言う通りだ。彼らは（リーガの承認を）得ていると我々に伝えていた」とアレマニーは述べ、現理事会が主張する見解と真っ向から対立する立場を示した。シャビ監督は以前、ラポルタ会長が事実上決まっていた移籍を妨害したと主張し、すべてが突然白紙に戻される前に「ゴーサイン」を得ていたと発言して論争を巻き起こしていた。

    ラポルタとテバスは疑惑を否定した

    ラポルタはこれらの疑惑を即座に否定し、元監督を今後の会長選挙を控えた政治的な駆け引きの駒として位置づけた。会長は移籍が破談になったのは、理事会の拒否権行使ではなく、選手側の陣営からの連絡不足が原因だと主張した。

    彼は、財務計画が準備されている最中にホルヘ・メッシから突然連絡が途絶え、その後インテル・マイアミ移籍の決定を伝えられたと指摘し、監督が利用されたと主張した。

    「メッシに関しては、2023年に私はホルヘ・メッシに契約書を送った。彼は非常に礼儀正しかった。そして5月、彼は『ここではプレッシャーが大きすぎる。マイアミに行くことを望む』と私に伝えた。私はそれを尊重すると伝えた」と彼は語った。 

    テバスはこの主張を補強し、リーグ側が一度も必要な財政的承認を提供しなかったと強調。さらに公式な要請すら行われなかったと付け加えた。

  フォントは選挙前に真実を要求する

    3月15日に予定されている選挙を控え、シャビが支持する大統領候補のライバル、ビクトル・フォントはこの騒動を利用し、クラブに完全な透明性を要求している。フォントは、現経営陣がハンス・フリック監督の下でのスポーツ面での成功やアカデミー出身の若手選手の台頭に隠れ、過去の失敗を覆い隠そうとしていると示唆した。

    「メッシは今週の日曜日まで発言しないだろうが、そうしてほしい」とフォントは語った。「真実を説明してほしい——クラブからの去就と、2023年に組織へ復帰しようとした経緯を。そうすれば会員は、ハンス・フリックと若手選手が作り出す幻想という煙幕に惑わされず、騙されることなく投票できるだろう」

    矛盾する情報により、支持者は混乱している

    レトリックが激化する中、カタルーニャの焦点は、経営陣のドラマとフリック監督率いるピッチ上の任務との間で分断されたままである。サポーターにとって、アルゼンチン人監督がスタジアムで最後の舞を踊る可能性は、今や歴史的な議論の対象となっている。しかし、その失敗した作戦の余波は、今週迫る選挙を前に、組織の安定を脅かし続けている。

