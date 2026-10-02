シャビの率直な言葉と素早い戦術変更が、見事な立て直しのきっかけとなった。指揮官はハーフタイムに思い切った3枚替えを敢行し、クインテン・ティンバー、フース・ティル、ルベン・ファン・ボメルを下げ、ティジャニ・ラインデルス、ライアン・フラーフェンベルフ、ノア・ラングを投入した。

この3人のMF投入で流れは即座に変わり、オランダは試合のテンポを支配して主導権を握った。シャビは依然として高い要求を持ち、キックオフ直後からより高い基準を求めているが、チームが見せた粘り強さには誇りを示しており、後半の反撃を自身の任期における重要な土台と捉えている。

「引き分けで満足することは決してないが、それもプロセスの一部だ」とシャビは締めくくった。「後半のようなプレーをしたい。そこには満足している。2つの顔を見たが、これはまだ始まりにすぎない」