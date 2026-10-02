AFP
翻訳者：
シャビはオランダがギリシャ戦で引き分けに持ち込んだ試合の前半の不出来について責任を負った
シャビが責任を負う
シャビは、テッサロニキで行われたギリシャとのネーションズリーグでの2-2の引き分けで、チームの立ち上がりが鈍かったことについて全面的に責任を負った。オランダ代表は、かみ合わず精彩を欠いた前半の出来によってビハインドを負う展開となり、スペイン人指揮官は序盤の苦戦について公に自らの責任を認めた。
後半は見違えるようにパフォーマンスを改善し、アウェーの一戦で土壇場に勝ち点1をもぎ取ったものの、46歳の指揮官は、最初の45分間の内容が自身の代表チームに求められる水準を大きく下回っていたことを明確にした。
- AFP
ロッカールームでの謝罪
シャビは怒りをあらわにするのではなく、ハーフタイムには冷静な対応を取ったと明かし、チームに直接謝罪することを選んだ。自身の当初の戦術的な設定と選手起用が、連係を欠いたパフォーマンスの一因になった可能性を認めた。
「前半は本当にひどかった」と、シャビは『NOS』に語った。「立ち上がりからチャンスをつくることが重要だったが、何もできなかった。強度も野心も足りなかった。それは私の責任だ。もしかすると先発メンバーは適切ではなかったのかもしれない。
「ロッカールームで怒鳴ったのかって？ いや、私は冷静だった。選手たちは少し落ち込んでいた。『すまない、私の責任だ』と、ハーフタイムに選手たちへ伝えた。我々はメンタリティーを変えなければならなかった」
決定的な3枚替え
シャビの率直な言葉と素早い戦術変更が、見事な立て直しのきっかけとなった。指揮官はハーフタイムに思い切った3枚替えを敢行し、クインテン・ティンバー、フース・ティル、ルベン・ファン・ボメルを下げ、ティジャニ・ラインデルス、ライアン・フラーフェンベルフ、ノア・ラングを投入した。
この3人のMF投入で流れは即座に変わり、オランダは試合のテンポを支配して主導権を握った。シャビは依然として高い要求を持ち、キックオフ直後からより高い基準を求めているが、チームが見せた粘り強さには誇りを示しており、後半の反撃を自身の任期における重要な土台と捉えている。
「引き分けで満足することは決してないが、それもプロセスの一部だ」とシャビは締めくくった。「後半のようなプレーをしたい。そこには満足している。2つの顔を見たが、これはまだ始まりにすぎない」
- NOS
プロセスを信じる
戦術変更は最終的に実を結び、オランダは敵地で粘り強く勝ち点1をもぎ取った。オランダ代表は今後のUEFAネーションズリーグに向け、この取り戻した自信と後半の勢いを持ち込みたいところだ。シャビは引き続き、自らの明確な色を反映させながら慎重にチームを作り上げている。
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