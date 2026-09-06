チェルシーはプレミアリーグ第3節で、ロンドンのライバルであるアーセナルとの一戦に向けてエミレーツ・スタジアムに乗り込む。両チームは開幕から2連勝を飾っており、ともに100パーセントの成績でこの試合を迎える。

ミケル・アルテタ監督率いるホームのアーセナルは2試合連続で無失点を記録。一方のチェルシーは、新指揮官シャビ・アロンソ体制の下で大きな存在感を示そうとしている。

ロンドン内の短い移動で臨むこの一戦は、アロンソによって再編されたスカッドにとって、実力ある相手を前にタイトル争いの資格を早い段階で試す機会となる。