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シャビの切り札！ アロンソがアーセナル戦を前に、モーガン・ロジャーズがブルーズの最優先ターゲットだったと明かす
大一番のロンドン・ダービーが待ち受ける
チェルシーはプレミアリーグ第3節で、ロンドンのライバルであるアーセナルとの一戦に向けてエミレーツ・スタジアムに乗り込む。両チームは開幕から2連勝を飾っており、ともに100パーセントの成績でこの試合を迎える。
ミケル・アルテタ監督率いるホームのアーセナルは2試合連続で無失点を記録。一方のチェルシーは、新指揮官シャビ・アロンソ体制の下で大きな存在感を示そうとしている。
ロンドン内の短い移動で臨むこの一戦は、アロンソによって再編されたスカッドにとって、実力ある相手を前にタイトル争いの資格を早い段階で試す機会となる。
- Getty Images Sport
ロジャーズが最優先ターゲットと見なされる
試合を前にメディア対応に臨んだアロンソは、チェルシーのプレシーズンにおけるスカッド編成で、今夏加入のモーガン・ロジャーズが中心的存在だったことを強調した。スペイン人指揮官は、このアタッカーがピッチ上ですぐにインパクトを残し、チームメートにも急速に溶け込んだことを称賛した。
「彼は我々にとって第一のターゲットだった」とアロンソは述べた。「スカッド編成や大きな決断について言えば、間違いなくモーガンはその中でも大きな存在だった。現在においても将来においても、彼ほどの存在感を持つ選手を獲得できたのだから」
「現時点で彼は素晴らしいインパクトを与えているし、チーム全体との連係も非常にいい。前線のパートナーたちとの連係は最高だ」と付け加えた。
チェルシーの長期的な礎石となる存在
アロンソは、ロジャーズが今後長きにわたってチェルシーの前線を支え得る、唯一無二のスキルセットを備えていると強調した。また、指揮官は、この選手が素早くチームに順応していることが、クラブの今後の歩みに大きな励みを与えていると述べた。
夏の移籍市場では、アロンソの就任後、チェルシーがチームに質と経験を加えた。
「彼は今後6、7年にわたって重要な選手になるだろう」とアロンソは語った。「それがこれほど短い時間で起きている。これは我々に未来への大きな希望を与えてくれるし、彼自身も本当に幸せそうに見える。それも重要なことだ」
- AFP
首位争い
ともに今季の完璧なスタートを守ろうとする両チームにとって、日曜日の一戦は北ロンドンで激しい戦いになることが期待される。
アーセナルは本拠地での完璧な守備記録の維持を目指し、チェルシーはアロンソの指揮の下で攻撃面の勢いを保とうとしている。
プレミアリーグの戦いが進む中、エミレーツ・スタジアムで勝利を収めれば、新体制下のチェルシーの野心を明確に示すことになる。
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