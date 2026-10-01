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シャビのギリシャ自撮りフィーバー！ ファン・ダイクの離脱を受け、オランダ代表指揮官がポジション変更を画策へ
オランダ、ギリシャ遠征を前に守備陣に痛手
オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、テッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われるグループ2首位ギリシャ戦を前に、守備陣の人選で難しい判断を迫られている。主力センターバックのヤン・パウル・ファン・ヘッケが、日曜日のセルビア戦で2-1の勝利を収めた一戦で重度の足の負傷を負い、代表メンバーから離脱したためだ。
このDFはチームのギリシャ出発前にトレーニングを試みたものの、強い痛みによりクラブへ戻ることを余儀なくされた。
シャビ監督は緊急招集を見送り、この試合には23人のメンバーで臨むことになった。
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シャビ、主将ファン・ダイク起用へ戦術変更を検討
シャビは試合前記者会見で、フィルヒル・ファン・ダイクに対し、普段の左センターバックから右へポジションを移す可能性について話をしたと明かした。ファン・ダイクは従来、左でのプレーを好んでいるが、指揮官は主将がチームのために適応する用意があると認めた。
ユリエン・ティンバーは、コンディション面に問題がないことを示したことで、代替候補としてそのまま最終ラインに入る存在となっている。
「彼はセルビア戦で打撲を負った」と、シャビはファン・ヘッケについて説明した。「彼は戦士だが、本当に無理だった。我々には23人の選手がいるので、控えは十分にいる。ファン・ダイクは右サイドでも完璧にプレーできるし、チームがそこで彼を必要とするなら、彼はチームのためにそこでプレーする」
ティンバー、90分間の出場が可能 オランダは激しい雰囲気に備える
負傷のためこれまでの代表活動を欠場していたユリエン・ティンバーは、セルビア戦で途中出場し、先発出場に向けて完全にゴーサインが出ている。シャビは、収容2万9000人の会場に10万件を超えるチケット申し込みがあったテッサロニキで、敵対的かつ熱気ある雰囲気になると予想している。
オランダ代表指揮官は、ドイツ戦で見せたギリシャの直近の守備の粘り強さと攻撃面での脅威を称賛した。
シャビは、情熱的なホームの観衆が自分の選手たちにとってさらなるモチベーションになるとも指摘した。
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オランダ、グループ2首位を懸けた大一番へ
オランダはドイツ戦の引き分けとセルビア戦の勝利を受け、勝ち点4でグループ2の2位につけている。テッサロニキで勝利すれば、シャビ率いるチームは首位のギリシャを上回ることになる。
木曜の試合後、オランダは代表ウインドー最後の一戦として、アイントホーフェンでセルビアをホームに迎える。
シャビは敵地で力強いパフォーマンスを見せ、好調を維持することを目指している。
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