シャビのギリシャ自撮りフィーバー！　ファン・ダイクの離脱を受け、オランダ代表指揮官がポジション変更を画策へ

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、テッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われるグループ2首位ギリシャ戦を前に、守備陣の人選で難しい判断を迫られている。主力センターバックのヤン・パウル・ファン・ヘッケが、日曜日のセルビア戦で2-1の勝利を収めた一戦で重度の足の負傷を負い、代表メンバーから離脱したためだ。

このDFはチームのギリシャ出発前にトレーニングを試みたものの、強い痛みによりクラブへ戻ることを余儀なくされた。

シャビ監督は緊急招集を見送り、この試合には23人のメンバーで臨むことになった。