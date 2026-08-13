元バルセロナ指揮官は、オランダ代表の指揮を執ることへの誇りを示し、トータルフットボールの哲学との深い感情的なつながりを強調した。

KNVBの公式発表を通じて、この指揮官は次のように語った。「オランダ代表の監督になることを大変光栄に思う。FCバルセロナのアカデミーで育ち、ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けた者として、私はオランダサッカーに特別なつながりを感じている。

「私はオランダサッカーの息子のような存在だと言えるかもしれない。ほかの偉大な監督たち、特にバルセロナで私がデビューした時に指導を受けたルイ・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手として、そして監督としての私を形作るうえで重要な役割を果たした。もちろん、最も重要な目標は勝つことであり、それはこれからも変わらない。ただ、私はそうした特徴を反映し、人々が楽しめる形で勝ちたい。そのための可能性はあり、築き上げていくための確かな土台もある」