Voetbalzone
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シャビのオランダ代表スタッフ陣が固まりつつあるなか、元FWが重要なコーチ職に留任へ
- NurPhoto
ファン・ニステルローイ、コーチ職を継続へ
オランダメディア『Algemeen Dagblad』によると、ファン・ニステルローイは新監督シャビの下でオランダ代表のコーチングスタッフに残る見通しだという。KNVBは、元オランダ代表FWである同氏が2026年ワールドカップで見せた仕事ぶりに大きな満足感を示していると報じられている。さらに、ファン・ニステルローイとともに、2023年初頭からその職に就いているGKコーチのロデワイクスも留任し、スペイン人戦術家の下で国内コーチ陣を構成することになるという。
シャビ、オランダの系譜に敬意
元バルセロナ指揮官は、オランダ代表の指揮を執ることへの誇りを示し、トータルフットボールの哲学との深い感情的なつながりを強調した。
KNVBの公式発表を通じて、この指揮官は次のように語った。「オランダ代表の監督になることを大変光栄に思う。FCバルセロナのアカデミーで育ち、ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスのような人物から強い影響を受けた者として、私はオランダサッカーに特別なつながりを感じている。
「私はオランダサッカーの息子のような存在だと言えるかもしれない。ほかの偉大な監督たち、特にバルセロナで私がデビューした時に指導を受けたルイ・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手として、そして監督としての私を形作るうえで重要な役割を果たした。もちろん、最も重要な目標は勝つことであり、それはこれからも変わらない。ただ、私はそうした特徴を反映し、人々が楽しめる形で勝ちたい。そのための可能性はあり、築き上げていくための確かな土台もある」
- Getty Images
カタルーニャの象徴が革命を主導する
46歳のシャビの就任は、2028年欧州選手権と2030年ワールドカップを含む2030年までの長期契約を結んだことで、オランダ代表にとって新たな章の幕開けとなる。シャビはロナルド・クーマンの後任で、クーマンはワールドカップでモロッコにラウンド32で敗れて退任した。元バルセロナ監督のシャビは、オランダ代表史上21人目の外国人監督で、1977年から1978年まで指揮を執ったエルンスト・ハッペル以来初となる。
ドイツ戦が準備状況を試す
シャビは9月24日木曜日、ヨハン・クライフ・アレナでドイツを迎えるUEFAネーションズリーグの一戦で、オランダ代表監督として公式戦デビューを果たす。厳しい船出となるこの初戦は、同監督の戦術的な構築力とスカッドの柔軟性をいきなり試す場となる。そのドイツ戦の後には、セルビアとギリシャとのネーションズリーグのグループ戦が控えており、オランダの安定感がさらに評価されることになる。
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