AFP
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シャビがラミン・ヤマルのバロンドール、ハンジ・フリック、そしてオランダ代表デビューについて語る
シャビ、ラミン・ヤマルのバロンドール受賞に太鼓判
『SPORT』によると、オランダ代表監督のシャビ・エルナンデスは、バルセロナのセンセーションであるラミン・ヤマルが今年、権威あるバロンドールを受賞すると太鼓判を押した。ドイツ戦での監督デビューを前に、ザイストのKNVB本部で『SPORT』の取材に応じたシャビは、19歳のFWを世代を代表する才能だと称賛した。
リオネル・メッシのワールドカップでの戦いぶりの素晴らしさを認めつつも、シャビはスペインのワールドカップ優勝メンバーこそが第一に評価されるべきだと強調した。
元バルセロナMFは、この10代の選手が世界サッカーを支配するという確信を全面的に示した。
- Getty Images Sport
元監督、バルセロナの中核を育て上げたことに誇り
シャビはカンプ・ノウで自身のレガシーについて語り、ラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペス、パウ・クバルシら下部組織出身の選手たちを世界王者へと押し上げることに貢献できた誇りを強調した。また、この25年間で最も厳しい財政難の時代の一つにあったカタルーニャのクラブを安定させたことを振り返った。
46歳の指揮官は、現在の監督ハンジ・フリックがバルセロナの力強い勢いを維持していることを称賛した。
「私たちは、この世代が何かを成し遂げるために自分たちなりの役割を果たした。クラブの歴史の中でも実質的に最悪の時期だった状況で、その立て直しに少しでも貢献できたのなら、それだけでも満足だ。ラミネは特別な存在で、違いを生み出せる選手だ。彼は19歳で、間違いなくそれを勝ち取るだろうが、今勝つには今年がいい年になるだろう」とシャビは述べた。
共有するオランダ哲学がオランダ代表のプロジェクトを支える
新たな代表での挑戦に目を向けたシャビは、オランダサッカーとバルセロナの伝統的なポジショナルプレーの間にある戦術的な深いつながりを強調した。ザイストのKNVB施設への順応は順調で、選手やスタッフは日々のセッションに自転車で通っている。
シャビは、攻撃面で共通する原則が多いことから、オランダサッカー協会との4年契約を受け入れるのは簡単な決断だったと述べた。
「この国とは、サッカーのレベルで多くのつながりがある」とシャビは説明した。「人々は攻撃的なサッカーを見たがっているし、ポジショナルプレーを見たがっている。これはバルセロナで私たちが持っているものと同じ哲学だ。私はこのつながりを感じている」
- AFP
オランダがアムステルダムでクロップ率いるドイツとの一戦で新時代をスタートさせる
シャビ体制は、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナで行われるユルゲン・クロップ率いるドイツとの注目のUEFAネーションズリーグ初戦で幕を開ける。負傷中のゲームメーカー、フレンキー・デ・ヨングとシャビ・シモンズを欠くものの、指揮官はチームの競争力に自信を示している。
オランダは、今後セルビア戦とギリシャ戦を含む厳しいグループ日程に臨む。
シャビは本拠地でただちに自身の戦術的アイデンティティーを浸透させることを目指している。
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