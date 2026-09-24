シャビはカンプ・ノウで自身のレガシーについて語り、ラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペス、パウ・クバルシら下部組織出身の選手たちを世界王者へと押し上げることに貢献できた誇りを強調した。また、この25年間で最も厳しい財政難の時代の一つにあったカタルーニャのクラブを安定させたことを振り返った。

46歳の指揮官は、現在の監督ハンジ・フリックがバルセロナの力強い勢いを維持していることを称賛した。

「私たちは、この世代が何かを成し遂げるために自分たちなりの役割を果たした。クラブの歴史の中でも実質的に最悪の時期だった状況で、その立て直しに少しでも貢献できたのなら、それだけでも満足だ。ラミネは特別な存在で、違いを生み出せる選手だ。彼は19歳で、間違いなくそれを勝ち取るだろうが、今勝つには今年がいい年になるだろう」とシャビは述べた。