オランダ代表を率いるシャビは、マレンの不在について次のように語った。マレンはドイツ、セルビア（2試合）、ギリシャとの試合に向けたオランダ代表の招集に応じなかった。 「残念だ。ドニエルは非常に良い状態にある」と、このカタルーニャ人指揮官は語った。 「土壇場で辞退せざるを得なかったが、サッカーではこういうこともある。私の考えではドニエルは大丈夫だが、回復にどれほど時間がかかるかは分からない。 ただ、ケガは深刻ではない」。マレンは膝の問題により、オランダ代表の招集に応じなかった。
Getty Images
翻訳者：
シャビがマレンに痛烈な一撃、「私にとっては問題ない」
シャビの攻撃陣
攻撃陣では、シャビがサンダーランドのブロビー、PSVのファン・ボメル、リバプールのガクポ、ボーンマスのクライファート、ナポリのラング、アル・ヒラルのサマービルを招集した。
クリスタンテとウェズレイも欠場へ
マレンに加え、クリスタンテも腰痛のため、そしてウェズレイも右太ももの筋肉の違和感によりブラジル代表の招集に応じられず、ローマに残っている。代表ウィーク後、ローマはリーグ戦でコモ、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。