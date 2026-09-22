オランダ代表を率いるシャビは、マレンの不在について次のように語った。マレンはドイツ、セルビア（2試合）、ギリシャとの試合に向けたオランダ代表の招集に応じなかった。 「残念だ。ドニエルは非常に良い状態にある」と、このカタルーニャ人指揮官は語った。 「土壇場で辞退せざるを得なかったが、サッカーではこういうこともある。私の考えではドニエルは大丈夫だが、回復にどれほど時間がかかるかは分からない。 ただ、ケガは深刻ではない」。マレンは膝の問題により、オランダ代表の招集に応じなかった。