シャキーラ、マドンナ、BTSが2026年ワールドカップ決勝ハーフタイムショーのヘッドライナーに決定。

6月に北米で始まる大会へ向け、各チームが開幕戦の最終調整を進めている。アメリカはカリフォルニアでパラグアイと、メキシコはアステカ・スタジアムで南アフリカと初戦を迎える。BTSはチケットが完売したワールドツアーの真っ最中であり、マドンナもトライベッカ映画祭への出演を控えている。両者は7月中旬、世界的な人気絶頂期にニュージャージーで開催される一大イベントに集結する。