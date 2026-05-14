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シャキーラ、マドンナ、BTSが2026年ワールドカップ決勝ハーフタイムショーのヘッドライナーに決定。
ニュージャージーでの歴史的な公演
7月19日の2026 FIFAワールドカップ決勝（メットライフ・スタジアム）では、コールドプレイのクリス・マーティンが手がけるハーフタイムショーが開催される。 出演者は『セサミストリート』や『マペット』のキャラクターも登場するソーシャルメディア配信で発表された。このコンサートは、恵まれない子どもたちの教育とサッカー指導へのアクセス向上を目的とした「FIFAグローバル・シチズン教育基金」のために行われる。
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世界的なアイコンが帰ってくる
出演者には、バーナ・ボーイと大会公式ソング「Dai Dai」をリリースしたシャキーラ、7月にアルバム『Confessions II』をリリースするマドンナ、兵役後3月にアルバム『Arirang』をリリースしたBTSなど、多彩なレジェンドが揃う。
盛大な音楽祭
FIFAは3つの開催国で多彩なエンターテインメントを用意する。6月12日のソフィ・スタジアムでの開会式にはケイティ・ペリーとフューチャーが登場。カナダ・トロントではマイケル・ブーブレ、メキシコシティではJ・バルヴィンがパフォーマンスを披露する。48チームに拡大した大会に合わせ、ピッチの外でも世界中のファンを楽しませる。
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開幕まであとわずか
6月に北米で始まる大会へ向け、各チームが開幕戦の最終調整を進めている。アメリカはカリフォルニアでパラグアイと、メキシコはアステカ・スタジアムで南アフリカと初戦を迎える。BTSはチケットが完売したワールドツアーの真っ最中であり、マドンナもトライベッカ映画祭への出演を控えている。両者は7月中旬、世界的な人気絶頂期にニュージャージーで開催される一大イベントに集結する。