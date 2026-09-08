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シモーネ・インザーギ、2億ドル攻撃陣が不発に終わってアル・ヒラルの歴史的な47試合無敗記録が止まる中、ガブリエウ・マルティネッリとオリー・ワトキンスを擁護
リヤドで連勝が止まる
サウジアラビアリーグで19度の優勝を誇るアル・ヒラルは月曜日、ホームでネオムに0-2の屈辱的な敗戦を喫し、1年以上ぶりのリーグ戦黒星となった。この結果は、2025年6月にインテルから鳴り物入りで移籍し、リヤドの強豪の指揮を執ったシモーネ・インザーギ監督にとって、国内大会での無敗記録の終わりも意味している。この一戦までは、アル・ヒラルは新シーズンで完璧なスタートを切り、5連勝を積み上げて首位を快走していた。しかし、クラブを包んでいた無敵のオーラは、本拠地のサポーターの前ではぎ取られた。
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プレミアリーグの新戦力が結果を残せず
すでにスター選手をそろえる陣容の強化に向けて、アル・ヒラルが夏の移籍市場で巨額の投資を行っていただけに、この敗戦の痛手はとりわけ大きい。インザーギ監督は、今夏にプレミアリーグのクラブから獲得し、合計移籍金は2億ドル超と報じられた3人の注目アタッカー全員を起用した。それでも、ガブリエウ・マルティネッリ、オリー・ワトキンス、クリセンシオ・サマーフィルの存在がありながら、ホームチームはゴールをこじ開けることができず、最後の局面で見せた異例の連係不足は、首脳陣にとって確実に懸念材料となるはずだ。
「確かにフロントは素晴らしい仕事をしてくれた。しかし、我々は依然として首位に立っているし、私は選手たちを責めない」と指揮官は述べた。
守備の緩みが王者を苦しめる
無得点に終わった攻撃陣に注目が集まりがちだったが、ブルー・ウェーブズにとっては最終ラインの守備ミスも同様に深刻な懸念材料だった。かつてチェルシーで主力を務めたカリドゥ・クリバリの痛恨のオウンゴールが試合序盤の流れを決定づけ、ニオムにその後一度も手放しそうにない先制点を与えた。状況は前半終了間際にさらに悪化し、コートジボワール人MFアマドゥ・コネが追加点を奪った。
「この痛ましい敗戦の責任は私にある。眠れなくなるような敗戦だ。前半は求められるような姿を見せられず、2失点した。後半は良い入りをしたが、得点を決める運に恵まれなかった。選手たちはやるべきことをやった」とインザーギは語った。
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優勝争いは一気に混戦となった
この結果は、歴史的な支配の時代に終止符を打つだけでなく、サウジ・プロリーグで追う立場の各クラブにとっても大きな追い風となる。クリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルは、木曜日のアブハ戦で勝利すれば、首位と勝ち点で並ぶ絶好のチャンスを手にした。インザーギはこの夜の締めくくりに、自らの責任をあらためて強調するとともに、今後数週間での素早い立て直しの必要性を訴えた。
「サウジアラビアに来てから負けたのはこれが初めてだ。今の自分たちにできるのは、そこから学ぶことだけだ。あらためて言うが、この敗戦の責任はすべて私にある。そして、このような敗戦は選手たちを現実に引き戻すものだ」と同氏は述べた。
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