すでにスター選手をそろえる陣容の強化に向けて、アル・ヒラルが夏の移籍市場で巨額の投資を行っていただけに、この敗戦の痛手はとりわけ大きい。インザーギ監督は、今夏にプレミアリーグのクラブから獲得し、合計移籍金は2億ドル超と報じられた3人の注目アタッカー全員を起用した。それでも、ガブリエウ・マルティネッリ、オリー・ワトキンス、クリセンシオ・サマーフィルの存在がありながら、ホームチームはゴールをこじ開けることができず、最後の局面で見せた異例の連係不足は、首脳陣にとって確実に懸念材料となるはずだ。

「確かにフロントは素晴らしい仕事をしてくれた。しかし、我々は依然として首位に立っているし、私は選手たちを責めない」と指揮官は述べた。