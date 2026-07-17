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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

シメオネ監督はニコ・ゴンサレスの獲得を強く望んでいるが、ユヴェントスには彼より優れたFWがいるのだろうか？カルネヴァリは彼を安売りしない。

ユヴェントス
移籍情報
ニコ・ゴンサレス
アトレティコ・マドリー

アトレティコ・マドリードの監督は再びこのアルゼンチン人選手を獲得したいと考えているが、コルチョネロスとユヴェントスとの交渉は行き詰まっている

スペインメディアは確信している。米国でW杯を取材中、夏のアトレティコ・マドリードのキャンプを控えたディエゴ・パブロ・シメオネはニコ・ゴンサレスから一瞬も目を離さなかったシメオネにとってニコはキープレーヤーだ。複数のポジションをこなすフォワードで、先発でも途中出場でも機能する。


強い絆で結ばれたシメオネは、2025-26シーズンに36試合5得点を挙げたゴンサレスを2026-27シーズンもチームに留めたいと考えている


  • ユヴェントスにはより優れたフォワードがいるのか？

    現時点では、ユヴェントスはニコ・ゴンサレスを安売りするつもりはない。ルチアーノ・スパレッティ監督は、彼を戦術的に重要な役割を担う可能性があると見なしているからだ。そのためクラブは値引きなしの定価でのオファーにのみ耳を傾けている。スパレッティ監督にとって彼は犠牲にできる選手ではなく、将来性のある戦力なのである。


    彼はチーム内にある余剰戦力とは一線を画す。残留すれば、トスカーナ出身の監督は彼を最大限活かす用意がある。現戦力を見ても、ゴンサレスより優れたフォワード（イルディズを除く）はいるだろうか。ワールドカップ決勝に進んだアルゼンチン代表に、他のユヴェントス所属フォワードはいるか。 1998年生まれの彼は控えながら、アルゼンチン代表の7試合中6試合に途中出場。準決勝イングランド戦でも26分間好プレーを見せたこの実績があるため、ユヴェントスは要求額を下げず、完全移籍なら3000万ユーロを要求する。


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  • 値下げ交渉は一切行わない

    アトレティコ・マドリードが最も関心を示しており、ニコ・ゴンサレスもシメオネ監督との再会を望んでいるしかし交渉は停滞しているユヴェントスがアルゼンチン人FWの価値を高く評価し譲歩しないためだ。 W杯での活躍評価をさらに上げ、クラブは値下げより待機を選択している


    納得できるオファーがあれば移籍を検討するが、なければスパレッティ監督は信頼するこの選手をそのまま起用できる。




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