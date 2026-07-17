シメオネ監督はニコ・ゴンサレスの獲得を強く望んでいるが、ユヴェントスには彼より優れたFWがいるのだろうか？カルネヴァリは彼を安売りしない。

現時点では、ユヴェントスはニコ・ゴンサレスを安売りするつもりはない。ルチアーノ・スパレッティ監督は、彼を戦術的に重要な役割を担う可能性があると見なしているからだ。そのためクラブは値引きなしの定価でのオファーにのみ耳を傾けている。スパレッティ監督にとって彼は犠牲にできる選手ではなく、将来性のある戦力なのである。





彼はチーム内にある余剰戦力とは一線を画す。残留すれば、トスカーナ出身の監督は彼を最大限活かす用意がある。現戦力を見ても、ゴンサレスより優れたフォワード（イルディズを除く）はいるだろうか。ワールドカップ決勝に進んだアルゼンチン代表に、他のユヴェントス所属フォワードはいるか。 1998年生まれの彼は控えながら、アルゼンチン代表の7試合中6試合に途中出場。準決勝イングランド戦でも26分間好プレーを見せた。この実績があるため、ユヴェントスは要求額を下げず、完全移籍なら3000万ユーロを要求する。



