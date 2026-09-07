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シドニーFC、マンチェスター・ユナイテッドの有望株ジェームズ・オベリーを獲得 10代の新星はオーストラリア代表での飛躍を視野に
スカイブルーズ、10代選手を確保
シドニーは、ユナイテッドのアカデミーに所属していた18歳の右SBオベリーを3年契約で獲得した。昨季のAリーグ・メンのグランドファイナリストは、移籍金非公表でこの契約をまとめ、プレミアリーグの強豪は契約に買い戻し条項を盛り込んだ。この移籍により、イングランドの育成環境で2年間にわたって技術を磨いてきたオベリーは母国復帰を果たす。
- Getty Images Sport
サイドバックが代表選出を目指す
オベリーは、来年のアジアカップのメンバー入りへ向けたアピールを強めるため、トップチームで継続的に出場機会を確保したいという思いを強調した。
クラブの公式声明で、オベリーは次のように語った。「今が次のステップに進み、トップレベルのサッカーをプレーするための正しいタイミングだと感じている。シドニーFCはタイトル獲得の歴史があり、若いオーストラリア人選手を育成してきたビッグクラブだ。だから加入できて本当に楽しみにしている。
「サッカルーズに関わることで、自分が目指したい場所を少し味わうことができた。シドニーFCで定期的にプレーすることは、自分が成長を続け、できれば代表でもさらに多くのチャンスを得るための大きな機会になる」
パスウェーは実証済みの青写真に沿って進む
オベリーは、スカイブルーの一員として飛躍を遂げた後、フル代表入りを果たし、FCケルンへの移籍も実現させたポール・オコン＝エングストラーの軌跡をなぞることを目指す。
このティーンエージャーの加入を歓迎し、シドニーのパトリック・キスノーボ監督は次のように語った。「ジェームズは、われわれが非常に大きな将来性を持っていると考えている、極めてエキサイティングな若手オーストラリア人選手だ。彼はマンチェスター・ユナイテッドというエリートな環境で、成長にとって重要な2年間を過ごした。そして今、キャリアの次のステップへ進むためには、継続的にトップチームでプレーする必要がある。
「彼はまだ18歳にして、すでにサッカルーズの周辺にいる。それは彼がどれほど高く評価されているか、そして人間性の面でもいかに優れているかを示している」
- Photosport
カップ戦はアピールの場となる
オベリーは、水曜日にシドニーがオーストラリア・カップ準決勝で宿敵メルボルン・ビクトリーと対戦する一戦で、いきなり公式戦デビューを果たす可能性がある。よく知る相手との対決は、トップチームの試合に向けた自身のフィジカル面の準備状況を測るうえで、理想的な序盤のテストとなる。カップ戦とリーグ戦の両方で継続して安定したパフォーマンスを示せば、この若きDFがオーストラリア代表に定着する可能性は大きく高まるだろう。
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