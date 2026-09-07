オベリーは、スカイブルーの一員として飛躍を遂げた後、フル代表入りを果たし、FCケルンへの移籍も実現させたポール・オコン＝エングストラーの軌跡をなぞることを目指す。

このティーンエージャーの加入を歓迎し、シドニーのパトリック・キスノーボ監督は次のように語った。「ジェームズは、われわれが非常に大きな将来性を持っていると考えている、極めてエキサイティングな若手オーストラリア人選手だ。彼はマンチェスター・ユナイテッドというエリートな環境で、成長にとって重要な2年間を過ごした。そして今、キャリアの次のステップへ進むためには、継続的にトップチームでプレーする必要がある。

「彼はまだ18歳にして、すでにサッカルーズの周辺にいる。それは彼がどれほど高く評価されているか、そして人間性の面でもいかに優れているかを示している」