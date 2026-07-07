「シティのユニフォームを着た彼を見たい」。キリアン・ムバッペに、リオネル・メッシが歩まなかった道を歩み、マンチェスターでプレミアリーグに挑戦するよう呼びかけ。

ムバッペには名門クラブへの移籍が噂されてきたが、バリーは彼がイングランドでプレーしないのは残念だと語る。プレミアリーグは今も最高峰の舞台であり、過去にも海を渡らなかった名手は多い。

バリーはLyllo Casinoにこう語った。「ムバッペのような世界最高選手がプレミアリーグでプレーしないのは残念だ。メッシが来る姿を見たかったが、叶わなかった。 世界で最も過酷なリーグで力を試さずにキャリアを終えてほしくない」と語った。現在、ムバッペは世界舞台で実力を示しており、直近ではフランスをW杯準々決勝へ導くPKを冷静に決めた。