Getty/GOAL
翻訳者：
「シティのユニフォームを着た彼を見たい」。キリアン・ムバッペに、リオネル・メッシが歩まなかった道を歩み、マンチェスターでプレミアリーグに挑戦するよう呼びかけ。
プレミアリーグへの挑戦
ムバッペには名門クラブへの移籍が噂されてきたが、バリーは彼がイングランドでプレーしないのは残念だと語る。プレミアリーグは今も最高峰の舞台であり、過去にも海を渡らなかった名手は多い。
バリーはLyllo Casinoにこう語った。「ムバッペのような世界最高選手がプレミアリーグでプレーしないのは残念だ。メッシが来る姿を見たかったが、叶わなかった。 世界で最も過酷なリーグで力を試さずにキャリアを終えてほしくない」と語った。現在、ムバッペは世界舞台で実力を示しており、直近ではフランスをW杯準々決勝へ導くPKを冷静に決めた。
- Getty Images
最前線に立つ都市
ムバッペがイングランド移籍を決断した場合、バリーが「万全の態勢」を整えていると評価するクラブは1つだけだ。マンチェスター・シティは豊富な資金と安定した戦績から、ムバッペのようなスター獲得の最有力候補であり、欧州制覇を維持する現在はその傾向がより顕著だ。
「マンチェスター・シティは常に世界最高の選手を獲得する準備ができている。ムバッペがプレミアリーグに挑戦するなら、シティが最有力だ。彼がシティのユニフォームを着る姿を見てみたい」とバリーは語った。
ムバッペの偉大さを巡る議論は激化しており、ジェイミー・キャラガーはW杯での活躍からバロンドールも射程圏内と指摘する。
ロドリの後継者探し
ムバッペ獲得は依然として夢だが、シティは即戦力補強に動いている。プレミア王者マンチェスター・シティは、23歳MFエリオット・アンダーソンについてノッティンガム・フォレストとの移籍合意を発表した。現在イングランド代表としてW杯に参加中のアンダーソンは、海外でメディカルチェックを完了している。
バリーは「ロドリが残ればアンダーソンは意外な補強になる。2人は似ており、ボールを持たない時のプレスや攻撃の起点作りが武器だ」と語る。 ロドリがもし去っても、アンダーソンならその穴を埋めることができる」と語った。
- Getty Images Sport
注目を集める移籍に伴うプレッシャー
シティ・グラウンドで結果を残したアンダーソンにとって、今回の移籍は大きな飛躍だ。高額移籍金が話題となる中、エンツォ・マレスカ監督の戦術に適応できるかが注目される。バリーは、世界クラスのチームメイトと比べられるとしても、このMFの気質なら十分に活躍できると確信している。
「マンチェスター・シティへの移籍は彼のプレーを次のレベルへ引き上げるだろう」とバリーは説明した。「ロドリは長くトップレベルでプレーしてきた。エリオットは彼に代わるためにさらに成長しなければならない。 移籍金は確かに重圧だが、それは選手の問題ではない。ピッチに立てば、アンダーソンは自分が1億ポンドの選手だなどとは考えず、フォレストでやっていたように仕事をこなすだけだ。彼は冷静なので、大きな影響は受けないと思う」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。