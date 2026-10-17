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「シティに行ったのは最高の決断だった！」ダビド・シルバ、実現しなかったバルセロナ移籍の内幕と、2008年にバレンシアが自身の移籍を認めなかった経緯を明かす
スペイン人の名手、阻止された移籍を振り返る
シルバは、バレンシアの幹部にバルセロナへの移籍を阻まれた後、マンチェスター・シティへの移籍が自身のキャリアで最良の決断だったと強調した。2000年に14歳でメスタージャの下部組織に加入したMFは、2010年7月に移籍金2400万ポンドでイングランドへ渡った。マンチェスターでの10年間で436試合に出場して77ゴールを挙げ、14の主要タイトルを獲得した。
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財政危機がメスタージャからの大量流出を強いる
カンプ・ノウの関係者が最初に獲得へ動いたのは、彼がEURO 2008で傑出した活躍を見せた後だった。当時のスポーツディレクター、チキ・ベギリスタインが自ら連絡を取り、カタルーニャへ迎え入れようとした。しかし、クラブ首脳陣は主力選手を中心にチームを築きたい考えから、当初は交渉を拒否。その2年後、深刻な財政難により2選手の売却を余儀なくされた。
元サッカー選手のマリオ・スアレスが司会を務める『エル・カミーノ・デ・マリオ』ポッドキャストで、移籍案の経緯を語ったシルバは、『MARCA』が伝えたところによると、こう話した。「2008年、代表チームでEUROを制した後、チキから電話があった。当時、彼はバルセロナにいた。でも、その時点ではバレンシアに選手を売るつもりはなかった。その後、財政難に陥り、僕と『エル・グアヘ』ことビジャの両方を売却したんだ」
その後のイングランド移籍では、2020年に退団するまでにプレミアリーグで4度優勝した。カナリア諸島出身のシルバは、こう振り返った。「シティに行ったのは最高の決断だった。素晴らしい10年間を過ごせたし、ファンも僕を最高の形で迎えてくれた」
粘り強いイタリア人監督が移籍を決める
2010年ワールドカップ優勝後にマンチェスターへの移籍を完了する前、この司令塔にはスペインの別の強豪クラブへの移籍も取り沙汰されていた。しかし、2009年後半からロベルト・マンチーニ監督が定期的に電話をかけてきたことで、気持ちはシティに傾いた。
シルバは、当時の移籍の噂や、イングランドのクラブが現在のような強豪になる前に代表125試合出場を果たした誇りについて、こう語った。「レアル・マドリーからの関心など、噂は常にあった。でも、南アフリカから戻ったときには、すでにシティへ行くことが目標だった。さかのぼると、11月にはマンチーニから定期的に電話が来ていた。とても熱心だった」
「代表で125試合に出場できたのは大きな成果だった。特に、シティがまだ今のような強豪ではなかった時代にプレーしながら達成できたのだから」
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驚きの復帰で輝かしいキャリアを延長
イングランドのサッカー界を去った後、ベテランMFはスペインに戻ってレアル・ソシエダでプレーし、2023年に前十字靱帯損傷を理由に現役引退を発表した。驚くべきことに、40歳の同選手は3年間プレーから離れた後、2026年10月にプロの舞台へ復帰した。そして、香港プレミアリーグのスプリーム・シャティンと正式に契約し、予想外の最終章を迎えることになった。
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