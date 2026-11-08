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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

シセとプリシッチ、ミランは終盤に苦しみながらも敵地ジェノアで2-1の勝利

ジェノア 対 ACミラン
ACミラン
ジェノア
セリエ A

セリエA、ジェノア対ミランは1-2で終了

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ACミランはマラッシでのジェノア戦に2-1で勝利した。第11節を迎えた セリエAで、アウェーチームはシセとプリシッチが早々に得点。アウェーチームは終盤にエッレルトソンが1点を返した。 ルベン・アモリム監督率いるミランは、インテルとのダービーに勝利した一方、ヨーロッパリーグではフェレンツヴァーロシュにホームで痛い敗戦を喫していた。一方、ダニエレ・デ・ロッシ監督率いるジェノアは、リーグ戦3連勝の勢いに乗っていた。

ミランは力強い立ち上がりを見せ、ジェノア守備陣のミスにも助けられながら、シセとプリシッチのゴールで開始20分までに2点をリードした。前半終盤にはホームのジェノアがメニャンのゴールを脅かす場面をつくった。一方、後半はほぼ互角の展開が続き、両チームに大きな決定機はなかった。しかし、終盤に猛攻を仕掛けたジェノアはエッレルトソンのゴールで1点を返し、その後も97分までアモリム監督のチームを脅かした。順位表ではミランが勝ち点24に伸ばし、ジェノアは勝ち点13のままとなった。

ジェノア 1-2 ミラン

得点者：12分 シセ（ミラン）、19分 プリシッチ（ミラン）、88分 エッレルトソン（ジェノア）

  • ゴールとハイライト

    97分： エル・シャーラウィのFKに エヒジブエが頭で合わせる。ボールはわずかに枠を外れたが、エヒジブエはオフサイドポジションにいた

    88分：エル・シャーラウィのFKが壁に阻まれた後、ボールは エラートソンへ。トラップしてからペナルティーエリア際で正確な左足シュートを放ち、メニャンの左側に決める

    84分： 反対側ではラビオがエリア外から右足でコースを狙ったシュートを放つも、ボールは バイロウの右側に外れる

    83分： 今度は エスティゴーアが遠くからシュート。ACミランのGKが倒れ込みながら難なくセーブする

    79分： エル・シャーラウィのシュートをテラッチャーノがCKに逃れる

    78分： エラートソンがかなり遠い位置から放ったシュートは、ゴールの大きく横へ外れる

    73分： ムサの大きなミスでボールがヴィティーニャへ。好位置から放ったシュートをメニャンがセーブする

    63分： ウィアフェが遠くから狙うも、ボールは大きく枠の上へ

    52分： ゴールに向かって走り出したラビオが、ハーフウェーラインの手前、ゴールまでまだ55メートルの地点でマルカンダッリに引っかけられる。マルカンダッリにはイエローカード。ACミランは退場を求めて抗議し、ラビオにもイエローカードが出される。さらにチームドクターを含むACミランベンチの3人が退場処分となる

    前半46分： メシアスがペナルティーエリア際からオーバーヘッドシュートを試みるも、ボールは枠の上へ

    45分： メシアスの好クロスに エスティゴーアが頭で合わせるが、ACミランのGKがセーブする

    40分： メシアスがボールを浮かせて相手をかわし、ウィアフェがエリア外から好シュート。メニャンが阻む

    38分： ラモスのプレーからモレイラがペナルティーエリア際で左足シュートを試みるも、相手守備陣に阻まれる

    30分： オスマイッチのヘディングによるゴールはオフサイドで取り消し

    19分：マルカンダッリが不用意にボールを失い、ラモスがプリシッチへパス。プリシッチはトラップしてから正確なシュートを放ち、ポスト際に決める

    12分：バスケスが不用意にボールを失い、ACミランがゴール。ラビオのアシストからシセが右足のインサイドで狙い澄ましたシュートを決める

    11分： ヒラがうまく攻め上がってラモスへパス。ラモスはマルカンダッリと競り合い、ボールはゴールラインを割る

    6分： ラモスが相手のクリアミスを突くも、右足でうまく捉えられず、ボールは枠を外れる

    1分： オスマイッチがデ・ウィンターを振り切り、左足で対角線上にシュート。ボールはメニャンの左側のポストをかすめるように外れる

  • 公式スタメンと試合記録

    ジェノア（3-4-2-1）：バイロウ；マルカンダッリ（62分 エル・シャーラウィ）、エスティゴーア、バスケス；エヒジブエ、トラオレ（85分 ソウ）、ウィアフェ（85分 メイクトリー）、エラートソン；メシアス（62分 バルダンツィ）、ヴィティーニャ（74分 コロンボ）；オスマイッチ。監督：デ・ロッシ。

    ACミラン（4-4-1-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンター、ディアワラ（62分 テラッチャーノ）、ムサ（87分 エストゥピニャン）；モレイラ、モドリッチ、ラビオ、シセ（61分 ハッチンソン）；プリシッチ（79分 ヤシャリ）；ラモス。監督：R・アモリム。

    主審：マッサ

    警告：ディアワラ（ミラン）、マルカンダッリ（ジェノア）、ラビオ（ミラン）、プリシッチ（ミラン）、ヒラ（ミラン）、エヒジブエ（ジェノア）

    退場

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