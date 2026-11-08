97分： エル・シャーラウィのFKに エヒジブエが頭で合わせる。ボールはわずかに枠を外れたが、エヒジブエはオフサイドポジションにいた

88分：エル・シャーラウィのFKが壁に阻まれた後、ボールは エラートソンへ。トラップしてからペナルティーエリア際で正確な左足シュートを放ち、メニャンの左側に決める

84分： 反対側ではラビオがエリア外から右足でコースを狙ったシュートを放つも、ボールは バイロウの右側に外れる

83分： 今度は エスティゴーアが遠くからシュート。ACミランのGKが倒れ込みながら難なくセーブする

79分： エル・シャーラウィのシュートをテラッチャーノがCKに逃れる

78分： エラートソンがかなり遠い位置から放ったシュートは、ゴールの大きく横へ外れる

73分： ムサの大きなミスでボールがヴィティーニャへ。好位置から放ったシュートをメニャンがセーブする

63分： ウィアフェが遠くから狙うも、ボールは大きく枠の上へ

52分： ゴールに向かって走り出したラビオが、ハーフウェーラインの手前、ゴールまでまだ55メートルの地点でマルカンダッリに引っかけられる。マルカンダッリにはイエローカード。ACミランは退場を求めて抗議し、ラビオにもイエローカードが出される。さらにチームドクターを含むACミランベンチの3人が退場処分となる

前半46分： メシアスがペナルティーエリア際からオーバーヘッドシュートを試みるも、ボールは枠の上へ

45分： メシアスの好クロスに エスティゴーアが頭で合わせるが、ACミランのGKがセーブする

40分： メシアスがボールを浮かせて相手をかわし、ウィアフェがエリア外から好シュート。メニャンが阻む

38分： ラモスのプレーからモレイラがペナルティーエリア際で左足シュートを試みるも、相手守備陣に阻まれる

30分： オスマイッチのヘディングによるゴールはオフサイドで取り消し

19分：マルカンダッリが不用意にボールを失い、ラモスがプリシッチへパス。プリシッチはトラップしてから正確なシュートを放ち、ポスト際に決める

12分：バスケスが不用意にボールを失い、ACミランがゴール。ラビオのアシストからシセが右足のインサイドで狙い澄ましたシュートを決める

11分： ヒラがうまく攻め上がってラモスへパス。ラモスはマルカンダッリと競り合い、ボールはゴールラインを割る

6分： ラモスが相手のクリアミスを突くも、右足でうまく捉えられず、ボールは枠を外れる

1分： オスマイッチがデ・ウィンターを振り切り、左足で対角線上にシュート。ボールはメニャンの左側のポストをかすめるように外れる