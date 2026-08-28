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「システムを信頼しなければならない」 マンチェスター・シティがクリスタル・パレスを圧倒する中、アーリング・ハーランドとエリオット・アンダーソンが見解を語る
マンチェスター・シティがセルハースト・パークで圧勝を収める
マンチェスター・シティは土曜日、クリスタル・パレスを4-1で一蹴し、見事な形で今季の戦いをスタートさせた。目を引く新しいショートヘアを披露したハーランドは、この南ロンドンのクラブ相手に驚異的な得点記録を維持した。 このストライカーはアントワーヌ・セメンヨのクロスを頭で合わせて先制点を挙げると、試合終盤にこの日2点目も加えた。
ラヤン・シェルキもまた、後半に2ゴールを決める圧巻の個人パフォーマンスを見せた。イェレミー・ピノのFKがGKジャンルイジ・ドンナルンマに当たって跳ね返り、奇妙なオウンゴールで1点を失ったものの、マンチェスター・シティは危なげなく再び勝利を収めた。『Sky Sports』によると、この圧倒的なパフォーマンスにより、エンツォ・マレスカはクラブ指揮官就任後2連勝となった。
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選手たちは新たな戦術的構造を受け入れる
チームはマレスカ体制での戦いに目に見えて順応しつつあり、主力選手たちもすぐさま指揮官を支持している。ハーランドはチームメートと新システムを称賛した。ハーランドは「エリオット・アンダーソンは信じられないほど素晴らしかった。僕たちはこのシステムを信頼しなければならないし、エンツォ・マレスカと、彼がやろうとしていることを信頼している」と述べた。
アンダーソンもまた、チーム内での自身の成長について語った。「もう少し組織立ってプレーしないといけないと思う。自分のポジションにもう少しとどまることを学んでいるところだ」とアンダーソンは説明。さらに、「今日はより居場所を感じられた。エティハドでの初戦は特別だったけど、とても緊張していたし、2戦2勝は素晴らしい。みんな本当に喜んでいるし、全員が全力を尽くした。ゲームプランは僕たちが望んだ通りに進んだ」と付け加えた。
得点のリャン・シェルキが改善を要求
2得点を挙げたにもかかわらず、シェルキは交代の準備を進めていたマレスカに不満を示し、その飽くなき向上心をのぞかせた。このアタッカーは、試合中にハーランドへもっと多くのボールを供給すべきだったと感じていた。
「エンツォ（マレスカ）が自分を代えようとしているのを見た時、それは好きではなかった。自分はプレーしたいし、得点したいし、アーリング（ハーランド）のためにアシストもしたいという気持ちを示さないといけない」とシェルキは明かした。「今日は彼にあまり多くのボールを出せなかった。次はアーリングにたくさんボールを出したい」
シェルキは自身の貢献を厳しく評価し、こう付け加えた。「今、僕たちは別の物語を始める（エンツォ・マレスカとともに）。そして証明しなければならない……僕はひどいプレーをした［前半は］」
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エンツォ・マレスカとそのチームの今後を見据えて
マンチェスター・シティは、この大きな勢いを今後のプレミアリーグの試合にもつなげていくことを目指す。新加入の8600万ポンドの補強、アイユブ・ブアディが公式戦デビューを果たし、クラブは長いシーズンを戦い抜くうえで強力な選手層を備えている。選手たちがこうした新たな戦術的指示を引き続き身につけていけば、マレスカはプレミアリーグのタイトル奪還、そして欧州の主要タイトル争いにも十分に挑める陣容を手にすることになる。
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