チームはマレスカ体制での戦いに目に見えて順応しつつあり、主力選手たちもすぐさま指揮官を支持している。ハーランドはチームメートと新システムを称賛した。ハーランドは「エリオット・アンダーソンは信じられないほど素晴らしかった。僕たちはこのシステムを信頼しなければならないし、エンツォ・マレスカと、彼がやろうとしていることを信頼している」と述べた。

アンダーソンもまた、チーム内での自身の成長について語った。「もう少し組織立ってプレーしないといけないと思う。自分のポジションにもう少しとどまることを学んでいるところだ」とアンダーソンは説明。さらに、「今日はより居場所を感じられた。エティハドでの初戦は特別だったけど、とても緊張していたし、2戦2勝は素晴らしい。みんな本当に喜んでいるし、全員が全力を尽くした。ゲームプランは僕たちが望んだ通りに進んだ」と付け加えた。