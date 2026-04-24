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Thomas Hindle

翻訳者：

シカゴ・ファイヤーは、バルセロナのストライカーを冬の移籍市場で獲得しようとした後、ポーランド人ストライカーのロベルト・レヴァンドフスキへの関心を薄めたと報じられている。

ロベルト・レヴァンドフスキ
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『The Athletic』によると、シカゴ・ファイヤーは今夏バルセロナとの契約が切れるロベルト・レヴァンドフスキを獲得しない見込みだ。ポーランド代表FWの契約は6月に満了し、過去にはMLS移籍が噂された。しかし、シカゴは現在もヒューゴ・カイパースが好調なため、他の補強を優先する。

  • Lewandowski, FlickImago Images / ZUMA Press

    レヴァンドフスキ獲得への長い冬

    報道によると、シカゴは冬にレヴァンドフスキの獲得を画策したが、合意には至らなかった。彼はカタルーニャ残留のための契約延長にすぐには応じなかった。The Athleticによると、クラブはストライカーと何度か交渉したが、移籍は成立しなかった。

    レヴァンドフスキ自身も去就について「まだ50％も確信がない」と語っている。

    「感覚で決めるしかない。今は何も言えない。どちらに進むべきか50％も確信がない。今はまだその時期ではない」と先月語った。

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  • Chicago Fire FC v CF MontrealGetty Images Sport

    優先すべきことは他にある

    シカゴは関心を他に移したとの見方だ。2026年W杯後、多くの欧州選手が移籍市場に出ると予想される。一方、9番ヒューゴ・カイパースは開幕5試合で6得点を挙げる好調で、2025シーズンは17得点で終えた。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    レヴァンドフスキの調子が落ちている

    2026年に調子を落としているこのポーランド人選手にとって、これはまさに厳しい時期の出来事だ。昨シーズンのラ・リーガで27ゴールを挙げたが、今シーズンはわずか12ゴールにとどまっている。年明け以降、全大会を通じてゴールを決めたのはわずか4回だ。

    母国ポーランドもW杯予選を突破できず、38歳のストライカーが2030年に世界の舞台に立つ可能性は低くなった。

  • Chicago Fire FC v CF MontrealGetty Images Sport

    シカゴは絶好調だ

    シーズン序盤を好調にスタートさせたファイヤーにとって、これらの要素は大きな意味を持たない。シカゴは東地区4位で、元米国代表監督グレッグ・バーハルターの下で好調を維持している。バーハルターが率いた2025年の初シーズンでは8位で終えた。

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