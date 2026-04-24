シカゴ・ファイヤーは、バルセロナのストライカーを冬の移籍市場で獲得しようとした後、ポーランド人ストライカーのロベルト・レヴァンドフスキへの関心を薄めたと報じられている。

報道によると、シカゴは冬にレヴァンドフスキの獲得を画策したが、合意には至らなかった。彼はカタルーニャ残留のための契約延長にすぐには応じなかった。The Athleticによると、クラブはストライカーと何度か交渉したが、移籍は成立しなかった。

レヴァンドフスキ自身も去就について「まだ50％も確信がない」と語っている。

「感覚で決めるしかない。今は何も言えない。どちらに進むべきか50％も確信がない。今はまだその時期ではない」と先月語った。